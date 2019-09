Vejgaard leverede noget af en overraskelse, da 2. divisionsklubben tirsdag tog imod Hobros superligaspillere i den danske pokalturnering.

Her var det nemlig Vejgaard, der endte med at avancere, da det lykkedes holdet at slå Hobro 2-1, der dermed ryger ud i pokalmørket.

Hobro - der havde profiler som Pål Alexander Kirkevold og Emmanuel Sabbi med fra start - kom ellers foran efter blot fire minutter ved Oliver Thychosen.

Men Vejgaard svarede igen kort efter, da Lasse Lund Storvang efter et hjørnespark fik udlignet til 1-1 i 13. minut.

Lidt over et kvarter senere var det så Christian Jensen, der scorede, hvad der skulle vise sig at blive kampens sidste mål til slutresultatet 2-1.

Peter Sørensens mandskab har slet ikke kunne få det til at fungere på det seneste, og de har dermed ikke vundet en kamp siden den 2. august.

Mens Hobro endte med en lang næse, så levede de to 1. divisionshold HB Køge og FC Roskilde op til deres favoritværdighe.

De slog nemlig danmarksserieklubberne Roskilde KFUM og Tarup-Paarup med henholdsvis 3-1 og 3-0.