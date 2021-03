Der var højt humør, da Braithwaite og Barcelona-målmand, som tog et straffespark, pingpongede efter sejr.

I de døende minutter af semifinalen i Copa del Rey blev Martin Braithwaite med en scoring den store pokalhelt for FC Barcelona.

Danskeren blev skiftet ind i det 89. minut og fik med et flyvende hovedstød langt inde i overtiden sikret Barca-holdet det 3-0-mål mod Sevilla, der onsdag aften sendte catalonierne videre til finalen.

Braithwaites mål var helt afgørende, efter at Sevilla havde vundet den første kamp 2-0, men angriberen vil hellere fremhæve holdets mentalitet og målmand Marc-André ter Stegen end egne bedrifter.

- Jeg er virkelig glad i dag. Folk snakker altid om os. Men i dag viste vi igen, at vi har en god mentalitet, siger han i et videoklip offentliggjort af klubben, hvor han står sammen med ter Stegen, der reddede et straffespark i kampen.

Sejren var tiltrængt for Barcelona, der med stor uro i klubben samt svingende præstationer har haft alt andet end en let sæson.

Efter sejren lader profilerne Braithwaite og ter Stegen dog til at være i højt humør.

- Jeg føler mig ekstremt heldig over, at vi har verdens bedste målmand i vores klub, siger Braithwaite og giver målmanden et klap i brystkassen.

Hertil svarer ter Stegen, at danskeren "jo skal sige den slags", når målmanden står lige ved siden af.

Og det må Braithwaite give ham ret i.

- Ja, det er jeg jo nødt til, for ellers giver han mig en omgang slag, siger Braithwaite.

Tonen bliver dog mere seriøs igen, og den danske angriber afslutter:

- Jeg er så utroligt glad på Marcs vegne. I dag gjorde han det igen, og han hjalp os med at vinde kampen, siger Braithwaite.

Målet må siges at være et af de absolutte højdepunkter for Braithwaite i Barcelona-tiden, som nu har varet lidt over et år.

Med målet er Barcelona nemlig klar til finalen i den spanske pokalturnering, hvor modstanderen findes torsdag i returopgøret mellem Levante og Athletic Bilbao. Første kamp mellem de to hold endte 1-1 i Bilbao.

