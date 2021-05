Med udsigten til et europæisk gruppespil og et tocifret antal millioner kroner i klubkassen er der meget mere på spil i årets pokalfinale end normalt.

For Randers FC og Sønderjyske er der i torsdagens pokalfinale mere på spil end blot titlen og hæderen.

Årets pokalvinder er nemlig sikret europæisk gruppespil i næste sæson. Vinderen træder ind i kvalifikationen til Europa League, men glipper den turnering, venter en plads i gruppespillet i Conference League.

Deltagelsen i den tredjebedste turnering i Europa estimeres til at indbringe mellem 30 og 45 millioner kroner.

Randers-træner Thomas Thomasberg har bemærket den mulige indtægt, som han meget gerne tager med.

- Det betyder selvfølgelig noget. Vi bliver ikke en klub, der straks går ud og bruger alle de penge. Men det gør da, at man ved, at der er en sikker indtægt.

- Vi har ikke brugt krudt på at snakke om det, for det kan være, at det ender med nul kroner, og at det er Sønderjyske, der har dem i stedet for os, siger Thomasberg.

Den mulige ekstra indtægt skal ikke bare ruttes væk, men bruges med fornuft, fastslår han.

- Har man de penge mellem hænderne, kan man lægge et eller andet til side til det sportslige over en længere periode.

- Så man kan bygge et endnu stærkere fundament, end hvis man smider alle 30 millioner ind næste år, for det vil være dumt.

- Det gør noget for sikkerheden de kommende år, og den udvikling man gerne vil se, at man kan putte noget økonomi på, siger Thomasberg.

Hos klubber, der råder over mindre budgetter, batter det mere end i topklubber som FC København og FC Midtjylland.

- Det er bare at læse, hvordan deres budgetter ser ud, så kan man selv regne ud, at de 30 millioner betyder noget mere i vores klubkasse end deres, sammenlignet med hvad klubberne bruger af penge, siger Thomasberg.

Randers-træneren drømmer om en ekstra spiller eller to på kontrakt i næste sæson.

- Jeg tror, at vi rent antalsmæssigt har den mindste trup i Superligaen med kun 21 kontraktspillere. Der kan vi godt ønske et par stykker flere og endnu bedre kvalitet. Men det er det, økonomien har tilladt, forklarer han.

Glen Riddersholm kan snuppe pokaltitlen for andet år i træk som træner for Sønderjyske.

Sidste år var der ikke samme belønning for at vinde pokalen, men i Sønderjyske kalkuleres der ikke med de ekstra penge for et europæisk eventyr.

- Det kommer an på, hvordan pengene skal bruges, og om de skal bruges direkte i truppen på investeringer i transfervinduet.

- Der er ikke nogen i vores organisation, der regner med, at vi allerede har vundet, og at vi har de penge stående på kontoen. Der er nogen over mig, der tager vurderingen og beslutningen omkring det, siger Riddersholm.

Pengene er derfor ikke noget, der motiverer Sønderjyske-træneren ekstra.

- Det er en gulerod, der ligger, hvis man leverer en ordentlig præstation. Det er ikke noget, der er vigtigt for mig lige nu.

- Det vigtigste er, at vi får stillet et godt hold på banen og en trup, der er klar til at gå ud og angribe og forsvare vores pokaltitel. Skulle vi være så dygtige, at vi vinder, så er det en positiv ting, der ligger der, siger Riddersholm.

Pokalfinalen spilles torsdag klokken 15 i Aarhus.

