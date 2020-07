Både Sønderjyske og AaB fik en god optakt til pokalfinalen med sejre i Superligaen.

Pokalfinalisterne Sønderjyske og AaB spiller i hvert sit slutspil, og på forskellige parametre har begge hold været udfordret i foråret.

Før onsdagens kamp om en titel og en plads i Europa League-kvalifikationen har de to hold dog fået en smule medvind i sejlene.

Med tre sejre i de seneste fire kampe er nedrykningsfaren i Haderslev-klubben markant mindre end i starten af juni, mens AaB efter tre nederlag i træk i mesterskabsslutspillet vandt generalprøven over formstærke AGF med 4-1 i Aarhus i fredags.

De seneste resultater giver begge hold et boost før onsdagens finale, lyder det fra klubbernes cheftrænere.

- Vi har stor selvtillid, og vi har udvist en mentalitet i foråret, som giver mig en vis form for optimisme på holdet vegne. Vi har været gode til med kniven for struben at bevare overblikket og være kølige og modige.

- Det er præcis med den mentalitet, vi skal gå ind til en pokalfinale, for der spiller man for at opnå og ikke undgå, og det er vi lykkedes med i de seneste kampe. Derfor er jeg meget fortrøstningsfuld, siger Sønderjyske-træner Glen Riddersholm.

AaB-træner Jacob Friis ser også lyst på nordjydernes indgang til finalen med sejren over AGF og ansættelserne af klubikonerne Thomas Augustinussen og Rasmus Würtz som assistenttrænere.

Friis påpeger dog også, at en finale er så speciel, at optakten kan være uden betydning.

- Jeg er fortrøstningsfuld med, hvor vi står før finalen, og der skal ikke herske tvivl om, at vi fik et godt afsæt med et godt resultat og en god præstation mod AGF.

- Men en pokalfinale er også så unik en oplevelse i klubfodbold - fodboldspillere og trænere kan være med i en menneskealder uden at være i nærheden af en finale - så det er ikke en selvfølge, at den eller de seneste kampe overhovedet betyder noget, siger Jacob Friis.

Mens AaB er blandt Superligaens seks bedste hold, kan Sønderjyske ende sæsonen mellem syvendepladsen og en nedrykning.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm har allerede udpeget AaB som finalefavorit, og vikarierende anfører Johan Absalonsen er enig.

- Pokalfinalen er flødeskummet lige nu, hvor vi er i en situation, hvor vi kæmper for vores levebrød og vores eksistens i Superligaen. På den måde er pokalfinalen en slags frirum, hvor vi kan opnå og vinde noget, men spille med en mere fri følelse end i nedrykningsspillet.

- AaB er selvfølgelig favorit, men vi går benhårdt efter at vinde. Hvis vi bagefter kan sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne, så har vi også en god mulighed for at stå med pokalen, siger Johan Absalonsen.

Ifølge AaB-træner Jacob Friis er Superligaen så jævnbyrdig, at alt kan ske i alle kampe mellem to superligahold. Han påpeger, at sønderjyderne eksempelvis udmærker sig på rutine.

- De har mange dygtige spillere, og der er mange spillere med erfaring, og de har prøvet lidt af hvert - også pokalfinaler.

- Og så har de en Alexander Bah, der har nogle spidskompetencer, der kan udfordre os. Men der er ikke kun en eller få spillere, vi skal holde øje med, det er hele Sønderjyskes hold, som har erfaring og kvalitet, siger Jacob Friis.

Pokalfinalen spilles på Blue Water Arena i Esbjerg og begynder klokken 20.

