Årets pokalfinale i fodbold vil blive spillet i Telia Parken.

Det skriver Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

Fodboldforbundet bekræfter, at Blue Water Arena i Esbjerg, Ceres Park i Aarhus, Telia Parken og Brøndby Stadion alle har budt ind på at få finalen.

Finalen har i denne sæson været sendt i udbud, men valget er faldet på Telia Parken, der i de seneste mange år har været vært for finalen i turneringen, der aktuelt går under navnet Sydbank Pokalen.

Sådan så det ud, da Brøndby sidste år vandt pokalturneringen i Parken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sådan så det ud, da Brøndby sidste år vandt pokalturneringen i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Valget er faldet på Parken, fordi den ifølge turneringschefen i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen, flere gange har vist sig i stand til at skabe rammerne for en fantastisk fodboldfest.

»Vi har modtaget flere fine bud på dette års afvikling af pokalfinalen, og vi er glade for at mærke interessen for de mange klubber, der ønsker at være en del af én af årets absolut største fodbolddage.«

»Parken har præsenteret gode forhold for en fodboldfest, der allerede begynder før dommeren fløjter kampen i gang med masser af oplevelser for både små og store fodboldfans før og under finalekampen,« fortæller Peter Ebbesen.

Finaledeltagerne i turneringen findes i begyndelsen af april. I den ene semifinale tager Brøndby imod AaB, mens FC Midtjylland i den anden har hjemmebane mod OB.

Brøndby er forsvarende mester i turneringen.

/ritzau/