Der kommer kun til at være 500 mennesker på stadion, når årets finale i DBU Pokalen spilles.

Drømme om at årets finale i DBU Pokalen kan flyttes fra Esbjerg til Parken, og at der kan være omkring 10.000 fans, kan godt lægges i graven.

Fredag meddeler Divisionforeningen, at detaljerne for pokalfinalen mellem AaB og Sønderjyske 1. juli nu er på plads.

Kampen bliver spillet klokken 20 på Blue Water Arena i Esbjerg, og der må maksimalt være 500 mennesker på stadion grund coronarestriktionerne.

AaB har ved lodtrækning fået status af hjemmehold til kampen.

Divisionsforeningen meddeler desuden, at billetterne først sættes til salg tættere på finaledatoen, da der alligevel ikke må sælges ret mange.

FC København, som har hjemmebane i Parken, er gået forrest i kampen for at overbevise regeringen om, at man kan lukke 10.500 tilskuere ind i Parken og stadig overholde coronaretningslinjerne.

Det har fået nogen til at drømme om, at finalen, som normalt spilles i Parken, kunne blive rykket til nationalarenaen alligevel og huse langt mere end de 500 mennesker, der er udsigt til.

Årets finale var flyttet væk fra Parken, som skulle lægge græs til fire kampe ved EM-slutrunden denne sommer. Coronapandemien har dog tvunget Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at flytte slutrunden til 2021.

- Man kunne måske håbe på, at DBU rykker den (finalen, red.), sagde AaB's Patrick Olsen efter semifinalen sejren over AGF.

Men hans drøm om at komme i Parken og få flere fans på lægterne bliver altså ikke til noget ifølge udmeldingen fra Divisionsforeningen.

/ritzau/