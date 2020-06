Fans af Sønderjyske og AaB har endnu mere grund til at glæde sig til næste uges pokalfinale.

Dysten om sæsonens første titel i dansk fodbold bliver nemlig også en del af det tilskuerforsøg, hvor der må afvikles kampe med mere end 500 personer på stadion. Det oplyser Kulturministeriet og Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

Det er et politisk flertal, der har sørget for mere opbakning på lægterne til finalen, der spilles onsdag på Blue Water Arena i Esbjerg.

Det vides ikke, hvor mange tilskuere der får lov til at se pokalfinalen. Det vil Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne fastlægge i løbet af de kommende dage.

Uanset antal vil billetterne blive fordelt ligeligt mellem fans af de to superligaklubber.

Hen over den seneste spillerunde i Superligaen blev der spillet tre kampe som en del af tilskuerforsøget. Opgørene Horsens-Randers, Brøndby-FCK og Lyngby-OB havde henholdsvis 700, 3000 og 875 tilskuere.

Ligesom i de tre forsøgskampe skal der i pokalfinalen være to meter mellem hver tilskuer, og alle tilskuere skal sidde ned.

Nyheden om at udvide forsøget, så det også gælder pokalfinalen, vækker stor glæde i både DBU og hos Divisionsforeningen, der begge anser første del af tilskuerforsøget for at være vellykket.

»Pokalfinalen er og bliver en fejring af dansk fodbold. Derfor er det godt for klubberne, spillerne og fansene, at de i disse coronatider i højere grad kan opleve kampene sammen.«

»Tak til regeringen og Folketingets partier for at gøre det muligt,« siger DBU-direktør Jakob Jensen.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, supplerer:

»Vi er rigtig glade for at få mulighed for flere fodboldfans til finalen i Sydbank Pokalen. Vi ved endnu ikke, hvor mange fans det bliver, men det fastlægger vi i løbet af de kommende dage i samarbejde med myndighederne.«

»Uanset hvad ser vi frem til en festlig finale i Esbjerg,« siger Claus Thomsen.

Pokalfinalen spilles normalt i Parken i København, men da nationalstadionet skulle have været EM-vært i 2020, blev finalen flyttet til Esbjerg.

/ritzau/