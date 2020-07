Med to mål blev Anders K. Jacobsen matchvinder for Sønderjyske, der slog AaB 2-0 i pokalfinalen.

Sønderjyske vandt onsdag aften sin første titel i fodbold, og Anders K. Jacobsen var helt i centrum af triumfen.

Angriberen scorede de to mål, der sørgede for en 2-0-sejr over hans tidligere klub AaB, og han blev efterfølgende kåret som kampens pokalfighter.

- Vi er glade. Vi er stolte. Vi er næsten lykkelige. Efter det røde kort udviklede det sig næsten til et helvede, men hold kæft, hvor er det dejligt. Vi skal nok lige sluge den, men vi er stolte af os selv, siger han til tv-stationen 3+ efter sejren.

30-årige Jacobsen scorede et mål i hver halvleg, og det bragte Sønderjyske komfortabelt foran. Men et rødt kort til Julius Eskesen bragte lidt spænding tilbage.

Det tvang Sønderjyske-spillerne på hårdt arbejde for at køre sejren hjem på Blue Water Arena i Esbjerg, hvor finalen blev afviklet.

- Lige nu er vi så trætte, at vi lige skal mærke efter. Men jeg synes, det er fortjent. Jeg synes, vi gør det godt i gruppen, siger målhelten.

For Anders K. Jacobsen har sæsonen været lidt af en rutsjebanetur.

Han tilbragte første halvdel af sæsonen i OB, men hos fynboerne blev det kun sporadisk spilletid.

I vinter fik han ophævet sin kontrakt, og Jacobsen kunne dermed skifte gratis til Sønderjyske.

Her scorede han i de to første superligakampe efter vinterpausen, og i pokalturneringen supplerede han med mål i kvart- og semifinalen for Sønderjyske.

Onsdagens finale blev skæmmet af et langt ophold i første halvleg. Kampen blev afbrudt, fordi nogle tilhængere fra AaB stod for tæt sammen på den ene endetribune.

Coronareglerne på stadion gør, at tilskuerne skal sidde ned og holde afstand til hinanden, men retningslinjerne blev ikke fulgt, og dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt satte pokalløjerne på pause.

/ritzau/