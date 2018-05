Brøndby har igen en pokal mellem de blå-gule fingre.

Klubben fra vestegnen fandt vand og champagne efter 10 års trofætørke med en fuldt fortjent sejr på 3-1 over et Silkeborg-hold, der trods et opsigtsvækkende føringsmål reelt aldrig blev en trussel.

Brøndby sætter dermed det første kryds på en to-do-liste, som ud over den første pokal i et helt årti også indeholder noget så bombastisk som et dansk mesterskab. Et mesterskab, som torsdag røg i baggrunden, men stadig er det store mål for en klub, der på grund af en glorværdig historie og en sulten tilhængerskare måler succes i pokaler og titler.

»Lige nu betyder det her alting. Den her klub har ikke vundet et trofæ i ti år. For en klub med en historie og kvalitet som Brøndby lyder det næsten som 100 år. Men selv Brøndby skal acceptere, at der skal træffes rigtige beslutninger. Og det har klubben truffet de seneste to år,« siger Brøndby-træner Alexander Zorniger, der om nogen er manden bag Brøndbys himmelfart fra underpræsterende storklub til en reel en af slagsen.

»Det er min første nationale titel. Som jeg har sagt før, har jeg også haft følelser med i de andre succeser, jeg har haft, men det her er også på mit CV nu. Fra start vidste jeg, at folk havde en masse forhåbninger. Men nu er det eksploderet. Det er en stor, stor ære, at jeg nu – sammen med mit trænerteam - har vundet en titel ligesom Laudrup og Skovdahl. Alle de store drenge. Nu skal jeg besøge Ebbe Skovdahl, for han bor tæt på mig. Han skal nok drikke vin, mens jeg skal have æblejuice,« siger Zorniger, der siden understreger, at det er muligt at fejre en titel ’uden alkohol’.

Glæden hos Brøndbys spillere, trænere, ledere og fans var naturligvis massiv, da ti års frustrationer langt om længe blev forløst. Trods historiens og storklubbens pres kunne Brøndby, da de skulle. Og det er næsten det vigtigste, understreger sportsdirektør Troels Bech. Men også kun næsten.

»Når en mand skal, så skal han også kunne. Og de her mandfolk skal også engang imellem kunne gøre det. Bare kunne vinde. Nu har de vundet og vundet og vundet, og det har alt sammen været en proces på vej hen mod noget. Det med at stå tæt på målstregen og gennemføre det, er i sig selv en kunst. Jeg kan godt forstå, hvis fok tænker, det lyder mærkeligt at blive bange for at vinde eller ryste på hånden, når man pludselig er så tæt på målet. Derfor var det godt for mig at se, at vi kunne håndtere det,« siger Bech.

»Det skal ikke være lige ved og næsten og brødløs gerning. Vi havde sat mere tid af til det. Men vi kan alle sammen tage fejl. Nu skete det i år. Det her er en forret. Men det skal man også kunne glæde sig over. Nu venter der os noget andet,« fortsætter sportsdirektøren.

Det ’andet’ kan blive mesterskabet. For hvis en pokaltriumf er forretten, er det første mesterskab siden 2005 både hovedret, dessert og avec for Brøndby, der med en sejr over guldrivalen FC Midtjylland allerede på mandag kan sikre sig ’The Double’ med alt andet end matematisk sikkerhed.

»Det her (pokaltitlen, red.) er en forret. Og vi bliver ikke helt mætte af det, vel. Vi spiller selvfølgelig for at vinde de turneringer, vi deltager i. Nu har vi med dygtighed, flid og et topholds medvind bragt os i en situation, hvor vi kan gå i gang med hovedretten. Det giver så meget værdi til det, vi laver og den her pokalaften, hvis vi vinder mesterskabet. Jeg kan ikke procenttallet, men vi vil alle sammen være glade for, at vi har vundet pokalen indtil mandag. Men skulle vi ende med at tabe mesterskabet, er det godt nok en ringe trøst lige nu,« understreger Troels Bech.

’The Double’ er den glasklare ambition i Brøndby. Festen gik i gang med en pokaltitel. Bliver det til mere, ender det i en blå og gul eksplosion.

»Så er det det her gange 10. Så fortsætter den fest, vi har haft med fansene, og så skal vi have mere end en øl. Det er helt sikkert,« lyder den afsluttende bemærkning fra midtbanespilleren Christian Nørgaard.

Ét kryds er sat – ét mangler i Brøndby.