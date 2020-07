Sønderjyske-cheftræner Glen Riddersholm var selvfølgelig i strålende humør efter onsdagens 2-0-pokaltriumf over AaB.

Men på et spørgsmål måtte 'Pokal-Glen' levere et skuffende svar. Det bliver ikke til en gentagelse af det ikoniske guldjakkesæt-billede fra DM-triumfen med FC Midtjylland.

»Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke ejer et guldjakkesæt. Det var Ekstra Bladets dygtige fotograf, der medbragte jakkesættet. Og jeg er bare blevet inspireret af min tidligere akademidirektør og sportsdirektør Claus Steinlein, som altid optræder i guldhabit.«

Han holdt dog en lille dør åben for fremtidige guldjakkesæt-billeder.

Sønderjyske Pokalvinder 2020 - Her Glen Riddersholm (Sønderjyske - Træner) med assistent træner Niels Lodberg. Finale i Sydbank Pokalen: AaB - SønderjyskE. Bluewater Arena Esbjerg onsdag den 1 juli 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

»Jeg har ikke selt været opsøgende i forhold til det jakkesæt. Det var jeg heller ikke denne gang. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. Det ved jeg ikke, og det ved du ikke - sådan er livet.«

Pokaldramaet blev i øvrigt uforudset dramatisk, da første halvleg i flere omgange blev afbrudt, fordi en flok af AaB's fans ignorerede corona-reglerne og stimlede sig sammen og ignorerede advarslerne over højtaleren.

Og afbrydelserne frustrerede Glen Riddersholm.

»Det var ærgerligt. Der er nogle protokoller, der skal overholdes - og det ved vi på forhånd, når vi går ind til sådan en kamp. Det er også en kamp, hvor vi som fodboldorganisation skal vise, at der godt kan komme flere tilskuere på stadion.«

Sønderjyske Pokalvinder 2020 - Her Glen Riddersholm (Sønderjyske - Træner) . Finale i Sydbank Pokalen: AaB - SønderjyskE. Bluewater Arena Esbjerg onsdag den 1 juli 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

»Og så er det vigtigt, at vi optræder ansvarligt, og at de ansvarlige ledere træffer de rigtige beslutninger. Selvom det var pisse frustrerende. Jeg var som træner bange for, at det kunne bryde vores rytme - for vi havde virkelig godt fat i kampen.«

Kan du frygte, at dette får konsekvenser for antallet af tilskuere til fodboldkampe fremover?



»Det er et godt spørgsmål, som nogle af de ansvarlige politikere må svare på. Jeg tror det umiddelbart ikke, for det blev håndteret på en god måde, og der blev slået ned på det.«

Der bliver ikke meget tid til at fejre triumfen for sønderjyderne - lørdag venter en vigtig hjemmekamp mod OB i bestræbelserne på at sikre Superliga-tilværelsen i den kommende sæson.