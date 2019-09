Den største pokalsensation i nyere tid.

Det ville det have været, hvis ø-mikroputterne fra Marstal/Rise i de sidste minutter havde holdt fast i føringen og sendt AGF ud af anden runde af pokalturneringen.

Men med en 2-2-scoring scoret direkte på hjørnespark med kun to minutter tilbage af den ordinære spilletid reddede superligastjernerne æren på Ærø, hvor pokaldramaet udspillede sig.

I den forlængede spilletid havde AGF rystet nærdøds-oplevelsen af sig, og gjorde kort proces. 6-2 endte opgøret i favoritternes favør, og så måtte de haste afsted for at nå færgen til Fyn!

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

Marstal/Rise, som spiller i Fynsserien - landets femtebedste række - var ellers kun minutter fra triumfen. Miniputterne førte 2-0 med et kvarter tilbage af kampen over mægtige AGF, som sparede en lang række profiler.

Men så kom både Patrick Mortensen og Jakob Ankersen på banen, hvilket sparkede nyt liv i udeholdet i kampen, som blev spillet i regn og rusk på øen i det Sydfynske Øhav.

Kort efter kom Ankersen på tavlen, og i det 88. minut udlignede Alex Gersbach direkte på hjørnespark. Stor nedtur for de hårdtkæmpende fynsserie-krigere.

I den forlængede spilletid, som blev sat hurtigt igang, da der ikke er lysanlæg på stadion i Marstal, kom AGF hurtigt på ret kurs.

Her scorede Alexander Munksgaard til 3-2, Zach Duncan gjorde det til 4-2, Gersbach kom på tavlen igen, mens 6-2-målscorerens navn forduftede i tusmørket.

Det er aldrig sket før, at et hold fra landets bedste række - i Superligaen-æraen, som startede i 1991 - er blevet sendt ud af et hold under Danmarksserien i pokalturneringen.

Det undgik AGF her til aften. Dermed kom aarhusianerne ikke i dårligt selskab med Brøndby IF, som i 2010 sensationelt til Varde fra 2. Division. Eller FC Nordsjælland, som blev ekspederet ud af pokalen af Danmarksserie-klubben SC Egedal i 2014.

Det er to af de grelleste eksempler på at favoritterne har fejlet i pokalen, hvilket AGF undgik og dermed er med, når der skal trækkes lod til tredjerunde.