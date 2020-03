Det er 'utidigt' at følge OB for tiden!

De tunge kriseskyer hænger - igen - over OB's træningsanlæg i Ådalen og truer med bulder og brag efter en lunken 1-1'er hjemme mod bundproppen Silkeborg.

Fynboerne havde ellers drømme om medaljer og Europa efter en flot første sæson under Jakob Michelsen. Men en håbløs pointhøst i slutningen af efteråret og starten af foråret har sendt OB langt væk fra de hellige top 6-haller - og i stedet styrer 'Striwerne' sikkert mod det drænende og lidet attraktive nedrykningsspil.

B.T. har i den forbindelse taget en krisesnak med OBs sportschef, Michael Hemmingsen.

Tre point i de seneste otte kampe: Det er nedrykningform. Bør I ikke droppe al snak om top 6 og i stedet fokusere på at undgå en nedrykning, der ville være katastrofal for OB?

»Neeej, det synes jeg ikke. For os handler det lige nu kun om at få forårets første sejr. Det er der, fokus er. I vores verden er det jo sådan, at den der sang om 'at næste kamp er den vigtigste' faktisk holder stik.«

Men bør I ikke være mere bekymrede - taget præstationerne og pointhøsten i betragtning?

»Altså, om vi er bekymrede eller ej, så er vi fuldstændig opmærksomme på, hvilken situation vi er i. Vi er fem point fra AaB på sjettepladsen, og der er 12 point at spille om. Og vi er sikre på, at med det fokus vi har, så kommer sejrene også meget snart. Ja, vi er bevidste om situationens alvor, men vi har også fokus på, at løsningen ligger i den første sejr.«

Så målet er stadig top 6?

»Vores opfattelse af OB er, at vi vil være en del af top 6. Men i den nuværende situation bliver vi nødt til at sige, at fokus ligger på at vinde mod Sønderjyske søndag.«

I havde et hektisk transfervindue med masser af til -og afgange. Du konkluderede efterfølgende, at OB var kommet styrket ud af januar. Er det stadig din vurdering?

»Ja, jeg synes, vi havde et godt transfervindue, og jeg er sikker på, at vi nok skal få en masse ud af det. Så nej, jeg har ikke ændret opfattelse. Men jeg er godt klar over, at transfervinduet også har en indflydelse på de resultater, vi har haft - og de resultater, der skal laves. Fokus er ikke på, om det var et godt eller dårligt transfervindue, for sådan noget kan altid diskuteres. Det bruger vi ikke tid på - vi bruger vores tid på at få forårets første sejr.«

Kommer det bag på dig, at den 'nye' trup ikke har kunnet finde sammen tids nok til de vigtige kampe i top 6-slutspurten?

»Njaahr, jeg ved ikke, om det er forklaringen. Vi har sammensat en trup, som vi mener kan klare den opgave, der skal løses i OB. Men der er en masse mekanismer i og omkring et fodboldhold, og det kan være svært at komme ud af en periode, hvor resultaterne ikke er der.«

I har kvalitetsmæssigt en top 6-trup?

»Jamen altså ... ja, vi mener, at vores trup kan indfri det mål. Men lige nu er det ikke vigtigt for os at blive ved med at tale om top 6. Det er kun vigtigt, at alle kræfter sættes ind på at vinde den næste fodboldkamp.«

I har scoret ét mål - på et tvivlsomt straffespark - i forårets tre kampe. Solgte I top 6-pladsen, da I solgte topscorer Bashkim Kadrii?

»Vi solgte en rigtig god spiller - det var vi godt klar over. Vi solgte også nogle mål. Det var med i den beslutning, vi traf. Men vi nåede frem til, at det var den rigtige beslutning. Og vi er stadig sikre på, at vi nok skal få nogle andre til at score de mål for os. Og det må meget gerne starte på søndag.«

I lod Anders K. Jacobsen skifte frit og kvit til Sønderjyske. Han har nu scoret dobbelt så mange som OB-truppen her i foråret. Hvad tænker du om det?

»Jeg tænker kun på, at 'AK' havde et halvt år tilbage. Og at 'AK' havde vi i klubben i mange år, hvor vi har været rigtig glade for ham. Men vi syntes, at det var tid til, at han skulle søge nye græsgange. Det var en beslutning, vi traf - og den står vi ved. Vi er selvfølgelig glade på Anders' vegne over, at han har succes - men det er ikke noget, vi ellers bruger krudt på at tænke over.«

En stime med kun tre point i otte kampe - så plejer pilen at pege træneren. Hvor sikkert sidder Jakob Michelsen i sædet?

»Træneren er slet ikke til diskussion! Vi kører videre med det setup, vi har - og arbejder stenhårdt på at få vendt skuden. Og det er det.«

Hvor længe skal I vente på en sejr, før hans job er til diskussion?

»Jamen, det er slet ikke et emne hos os. Det er overhovedet ikke aktuelt!«

Alt rundt om holdet går den rigtige vej - nye træningsbaner, nyt superligahus, øgede tilskuertal. Hvor meget frygter I, at en tur i nedrykningsspillet vil bombe den gode OB-udvikling tilbage?

»Puuh...det ved jeg ikke. Det har jeg ikke noget svar på lige nu. Det er klart, at det får en indvirkning på den udvikling, vi synes, at vi har gang i. Men hvordan og hvorledes ved jeg ikke. I første omgang - hvis vi ikke kommer i top 6 - venter der nogle andre modstandere og en anden slags kampe, og det vil vi ærgre os over.«

I har ambitioner om at blive en fast del af top 4 igen. Er det stadig planen?

»Det arbejder vi konstant på - også i de svære perioder. Vi ved godt, hvor vi gerne vil hen. Og vi er på vej. Men lige nu er der et bump på vejen, som jeg er sikker på, at vi nok skal komme over. Der skal sejre til, og det er på den korte sigt det absolut vigtigste for os.«