OB kom tilbage fra 0-2 og fik uafgjort mod AGF, men OB-træner Jakob Michelsen var alligevel skuffet bagefter.

Odense. OB måtte tage til takke med et enkelt point, da holdet lørdag havde besøg af AGF.

Det intense opgør endte 2-2, efter at OB var bagud 0-2, men kom tilbage og udlignede sent i anden halvleg på et straffespark.

Resultat var dog ikke tilfredsstillende for OB-træner Jakob Michelsen.

- Normalt skal man være glad for at komme tilbage og få et point, når man er bagud 0-2, men vi er skuffede. For hvis vi kigger på stort set alle parametre, så var vi bedre end AGF, siger Jakob Michelsen.

Anden halvleg foregik nærmest udelukkende på AGFs banehalvdel. Trods det fik OB kun scoret et enkelt mål efter pausen, og det havde Michelsen en forklaring på.

- Vi havde de største chancer i første halvleg. Dog kunne Mathias Jørgensen med lidt held have udlignet kort før straffesparket, siger Michelsen.

OB var nede med 0-2 allerede efter 22 minutter. Alligevel fik hjemmeholdet kæmpet sig tilbage, og det glæder trods alt OB-træneren.

- Kampen viste, at mentaliteten i truppen er god. I begyndelsen af sæsonen, var vi nok ikke kommet tilbage og havde hentet et point, siger Jakob Michelsen.

Også Nicklas Helenius, der scorede på straffesparket til 2-2, var skuffet over resultatet.

- Vi er skuffede over, at vi ikke fik mere ud af kampen, for vi var det bedste hold. På den anden side var vi bagud 0-2 og fik alligevel et point, så det er trods alt positivt, siger Helenius.

/ritzau/