En skuffelse.

Det er, hvad opholdet i Groningen har været for den danske angriber Jannik Pohl. Efter år uden succes er han af klubbens tekniske direktør, Mark-Jan Fledderus, blevet meddelt, at han skal finde en ny klub.

»Jeg har en meget tom følelse lige nu. Jeg håber, jeg kan udfylde dette tomrum i en ny klub. I øjeblikket vil jeg mere end nogensinde vise mig frem, så det er vigtigt for mig at finde den rigtige klub,« siger Jannik Pohl til RTV Noord.

»Det er en vanskelig situation for mig, for jeg ikke har spillet i et halvt år. Mit CV er naturligvis ikke så godt lige nu. Jeg er næsten klar igen, men hvis jeg bliver her, forstår jeg, at andre spillere får chancen før mig. Det er vigtigt for mig, at jeg spiller og ikke venter meget længe på at få en chance,« lyder det fra den tidligere AaB-angriber.

Hvem har egentlig købt hvem? Og hvem er blevet solgt? Få det store overblik over alle Superligaens transfers lige HER

Det er ellers kun et år siden, at Groningen så så meget fidus i Jannik Pohl, at klubben hentede ham på en kontrakt, der gælder to år mere.

Nu spekulerer han selv i at vende hjem til Danmark, men holder døren åben for at blive ude.

»Der er lidt interesse fra Danmark. Klubberne kender mig og ved, hvad jeg kan,« siger han, men bemærker også, at hans skadesplaget år kan afskrække bejlere.

»Jeg tror, jeg kan klare mig i en klub på Groningens niveau, også i et andet land end Holland eller Danmark. På grund af skader er jeg ikke på blokken i ret mange klubber, så jeg må muligvis tage et skridt tilbage og så rejse mig.«

Jannik Pohl skiftede fra AaB til Holland for et år siden. Foto: Henning Bagger Vis mere Jannik Pohl skiftede fra AaB til Holland for et år siden. Foto: Henning Bagger

»Jeg tænker meget på det lige nu og håber, der er klubber, der kan se mit potentiale,« afslutter han.

Jannik Pohl er ikke taget med sin klub på træningslejr af samme årsag.

I AaB nåede han at score 10 må og tre assist l i 53 Superliga-kampe.

Hans gamle klub indledte Superliga-sæsonen søndag med et sviende nederlag på 0-2 til oprykkerne fra Lyngby.