Fodboldstøvlerne, som den franske verdensmester havde på i VM-finalen, blev mandag solgt for 30.000 euro, hvilket svarer til 224.000 kroner.

Undervejs i VM-finalen scorede Paul Pogba et af målene, der var med til at sikre Frankrig en sejr på 4-2 over Kroatien.

Pengene går til en fransk fond, som arbejder for bedre integration for børn og unge mennesker, som ikke har samme muligheder som andre, fordi de kommer fra et belastet miljø.

Paul Pogba er selv vokset op i et belastet boligkvarter i udkanten af Paris, og Manchester United-stjernen ville derfor gerne hjælpe andre unge med svære vilkår.

Han donerede blandt andet også en fransk landsholdstrøje fra EM i 2016.

Paul Pogbas trøje fra EM-kvartfinalesejren over Island ved slutrunden i 2016 gav 4000 euro til velgørenhedsfonden.

Auktionshuset havde håbet, at støvlerne alene var blevet solgt for mellem 35.000 og 50.000 euro, men helt så meget blev der altså ikke budt.

/ritzau/