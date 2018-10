Hvis du følger med i Premier League og har bevæget din en anelse rundt på de sociale medier de seneste par dage, så er du helt sikkert faldet over mindst en latterliggørelse af Paul Pogbas specielle straffesparksteknik.

I søndagens kamp mod Everton tog Paul Pogba så mange små skridt før sit straffespark, at det tog længere tid at afvikle end Usain Bolts verdensrekord på 100 meter.

Franskmanden har angiveligt gjort det i mange år og på mange straffespark, men mod Everton kiksede det - om end han selv scorede på riposten.

Men straffesparket er blevet vældigt diskuteret, og der er flere eksempler på, at Pogbas straffesparkstilløb deler vandene.

Paul Pogba’s penalty run up: pic.twitter.com/pmcQqZWzDR — Soccer AM (@SoccerAM) 28. oktober 2018

Hovedpersonen blev således også tilspurgt til den unormale teknik efter kampen af Sky Sports. Og her erkendt den franske superstjerne, at det måske er sidste gang, vi så tilløbet.

»Jeg prøver altid at finte målmanden. Jeg skyder altid sådan, og det er sådan, jeg har lært at sparke straffespark.«

»Jeg skal måske træne på at ændre det, for måske er målmændene begyndt at kende til mine små skridt, men det vigtigste er, at bolden går i mål,« sagde Pogba til Sky Sports efter kampen.

Pogba er i forvejen kendt som lidt af en spasmager på de sociale medier, og på sin Instagram viser han, at han i hvert fald har selvironi nok til at se, at teknikken er usædvanlig, som det kan ses herunder.

Vis dette opslag på Instagram How do I get to my car diréction voiture @manchesterunited @equipedefrance Et opslag delt af Paul Labile Pogba (@paulpogba) den 30. Okt, 2018 kl. 6.51 PDT