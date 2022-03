Den franske Manchester United-midtbane afslører, at han har døjet med en depression, der startede, da portugisiske José Mourinho var i trænersædet.

»Personligt startede det, da jeg var sammen med José Mourinho i United. Du stiller dig selv spørgsmål, du spekulerer på, om du er skyld i det, fordi du aldrig har oplevet disse øjeblikke i dit liv,« siger verdensmesteren i et interview med Le Figaro ifølge Daily Mail.

Pogba er lige nu samlet med det franske landshold forud for kampene mod Elfenbenskysten og Sydafrika.

Han fortæller, at depression ikke er noget, han taler om, men at filmen knækkede, da Mourinho fratog ham rollen som viceanfører i Manchester United.

Samtidig siger han, at mange topatleter gennemgår perioder i deres karriere, hvor de rammes af depression, men få taler om det.

»Vi tjener mange penge, og vi brokker os ikke rigtig, men det forhindrer os ikke i at gå igennem øjeblikke, der er sværere end andre, ligesom alle andre i livet,« fortæller Poga og tilføjer:

»Fordi du tjener penge, skal du så altid være glad? Sådan er livet ikke, men i fodbold går det ikke, vi er ikke superhelte, men kun mennesker.«

Pogba var i aktion i Manchester Uniteds seneste kamp mod Atlético Madrid i Champions League, og det samme var hans hustru, Maria Zulay.

Hun måtte haste hjem, da parrets to sønner og barnepige blev udsat for et voldsomt indbrud. De fik besøg af uventede gæster, som stjal Pogbas pengeskab, der indeholdt smykker fra Pogbas mor og hans VM-medalje.

»Det, der skræmte mig mest, er, at mine to børn var hjemme hos barnepigen under hændelsen. Hun hørte alt, ringede til min kone og sikkerhedsvagten og låste sig inde i et værelse med drengene. I flere dage var hun i chok. Det vigtigste er, at mine børn har det godt,« fortæller Poul Pogba.

Pogba kom tilbage til Manchester United i 2016 efter et ophold i Juventus. Kontrakten i den engelske storklub udløber til sommer.