Paul Pogba har tidligere sagt, at han gerne vil væk fra United og har ikke trænet med holdet i løbet af ugen.

Paul Pogba vil søndag eftermiddag rejse med resten af Manchester United-mandskabet på træningstur til Australien.

Det bekræfter United på klubbens hjemmeside.

Det har ellers været tvivlsomt, om den franske stjerne ville tage med, efter at han med manager Ole Gunnar Solskjærs tilladelse har siddet over træningen i løbet af ugen.

Pogba har den seneste tid været sat i forbindelse med flere andre klubber - herunder Real Madrid og Juventus.

I juni udtalte midtbanespilleren selv, at han gerne ville prøve noget nyt.

»Jeg tror, det kunne være et godt tidspunkt at prøve kræfter med en ny udfordring et andet sted,« sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United i 2016. Det er franskmandens andet ophold i United.

Han har scoret 24 mål i 92 kampe for United, der i sidste sæson sluttede på sjettepladsen i Premier League og dermed missede en plads i Champions League.

Manchester United begynder træningsturen i Australien, hvor holdet skal spille to træningskampe mod Perth Glory og Leeds United. Derefter skal holdet møde Inter i Singapore, Tottenham i Kina og Milan i Wales.

Der vil desuden blive planlagt en træningskamp mod Kristiansund i Solskjærs hjemland, Norge.

»Vi har seks uger, indtil ligaen starter, så vi kan tage det roligt. De (spillerne, red.) har alle haft deres individuelle træningsprogrammer, og de er i god form fra dag et,« siger Solskjær til hjemmesiden.

/ritzau/