Det var meningen, at optimismen skulle blomstre hos de russiske fodboldfans efter to testkampe mod Brasilien og Frankrig.

Rusland, der er vært for fodbold-VM til sommer, tabte i fredags 0-3 hjemme til Brasilien.

Og tirsdag aften endte det med endnu et russisk nederlag, da Frankrig var på besøg i Sankt Petersborg og vandt 3-1.

PSG-angriberen Kylian Mbappe bragte Frankrig foran 1-0 efter et par træk ind mod midten og et fladt spark med højrebenet. Paul Pogba stod for oplægget med en smart stikning fem minutter før pausen.

Kort efter havde Anthony Martial en stor chance for at udbygge føringen, men Manchester United-angriberen brændte forsøget.

Fire minutter efter pausen scorede Paul Pogba direkte på frispark og fik lidt tiltrængt personlig succes efter en svær tid på klubholdet Manchester United.

Rusland fik reduceret til 1-2, da Fjodor Smolov efter et godt angreb sendte bolden i nettet ved bageste stolpe.

Men det var kun pynt, og Rusland blev igen udstillet, da Mbappe scorede sit andet mål i kampen efter 83 minutter.

Danmark er i gruppe med Frankrig ved sommerens VM-slutrunde. Derudover er Australien og Peru også med i danskernes gruppe.

