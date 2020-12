Paul Pogba er utilfreds i Manchester United. Derfor vil hans agent have klubben til at sælge ham i januar.

Den franske midtbanespiller Paul Pogba bør forlade Manchester United i transfervinduet i januar.

Det siger Pogbas agent, Mino Raiola, i et interview med den italienske sportsavis Tuttosport, der udkommer tirsdag.

- Jeg kan sige, at det er slut for Paul Pogba i Manchester United, siger Raiola og tilføjer:

- Det er bedst at sige det tydeligt, se fremad og ikke miste tid ved at lede efter nogen at bebrejde. Paul er utilfreds hos Manchester United. Han kan ikke udtrykke sig, som han vil, og som det forventes af ham.

Paul Pogba har i denne sæson haft svært ved at spille sig på holdet hos Manchester United, og han har således kun startet fem ud af de otte kampe, han har været en del af i Premier League.

Det har været skuffende for franskmanden, der stadig er det dyreste indkøb i Premier Leagues historie.

- Han har brug for at skifte hold. Han har brug for nogle friske omgivelser. Jeg tror, at den bedste løsning for begge partier vil være at sælge ham i næste transfervindue, siger Raiola.

27-årige Pogba, der blev verdensmester med Frankrig i 2018, skiftede til United fra italienske Juventus i 2016. Han har siden spillet 177 kampe for klubben med 34 mål og 35 oplæg til følge.

Pogbas kontrakt med Manchester United udløber i juni 2022.

/ritzau/Reuters