Manchester United vandt 6-2 hjemme over AS Roma i den første af to kampe i Europa League-semifinalen.

Selv om Manchester United holdt målfest torsdag aften og vandt 6-2 over AS Roma i den første Europa League-semifinale, er der stadig et stykke vej til finalen.

Det mener i hvert fald Manchester Uniteds Paul Pogba, der selv kom på måltavlen på Old Trafford.

- Det er et positivt resultat, men det er ikke ovre. Vi er nødt til at forblive fokuserede og spille endnu en god kamp med samme mentalitet, siger han til den engelske tv-kanal BT Sport.

Efter at være kommet foran 1-0 tog United-spillerne en slapper, og Roma udnyttede muligheden og gik til pause med en 2-1-føring.

I anden halvleg var der til gengæld ingen slinger i valsen for hjemmeholdet, der startede målfesten og scorede fem gange på de sidste 45 minutter.

Derfor var United-manager Ole Gunnar Solskjær også tilfreds med sine tropper, selv om han heller ikke vil fejre en finaleplads endnu.

- Vi omsatte de fleste af vores chancer, og det er vi tilfredse med.

- Vi viste karakter, da vi kom tilbage, og vi mistede ikke hovedet, da vi var bagud. Vi så ikke gode ud i de sidste ti minutter af første halvleg, men vi tog os sammen, siger nordmanden til BT Sport.

Roma-træner Paulo Fonseca var omvendt svært utilfreds med, at hans hold ikke formåede at holde fast i de gode takter fra første halvleg.

- Det er svært at forklare, hvordan det samme hold, der klarede sig så godt i første halvleg, kunne have den slags anden halvleg.

- Det er positivt, at vi er nået så langt i turneringen, og også at vi kunne spille, som vi gjorde i første halvleg. Men i anden halvleg gjorde vi alt forkert, siger han til BT Sport.

Der venter nu Roma en svær opgave, når holdet i returkampen på torsdag skal forsøge at hente Uniteds firemålsføring.

