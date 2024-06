De fleste danske cykelfans bekymrer sig stadig om, hvorvidt Jonas Vingegaard kører Tour de France.

Men hos ærkerivalen Tadej Pogacar virker danskerdeltagelsen allerede til at være et faktum.

Spørgsmålet er nærmere hvilken form, Jonas Vingegaard ankommer i.

Det afslører den nybagte Giro d'Italia-vinder i Geraint Thomas' og Luke Rowes seneste podcast.

»Ja, for mig at se (kører han Tour de France, red.),« siger Tadej Pogacar uden tøven og slår fast.

»Han kunne cykle igen ret hurtigt efter at have forladt hospitalet. Hvis han er komfortabel på cyklen igen, tror jeg, han kan starte i god form.«

»Han skal nå sin løbsvægt, men det tror jeg ikke bliver et problem.«

Samme opfattelse deler UAE Emirates-sportschef Joxean Fernandez 'Matxin'. Faktisk går han så langt som til at kalde Jonas Vingegaard for favorit – på trods af det voldsomme styrt i Baskerlander Rundt i april.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Krydser de klinger i Frankrig igen i år? Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix/Bax Lindhardt Vis mere Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Krydser de klinger i Frankrig igen i år? Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix/Bax Lindhardt

»Vingegaard vil have været på næsten konstant højdetræning frem til Touren, og han er kaptajn for et hold, der sidste år vandt alle tre grand tours.«

»Vingegaard er topfavorit til Touren,« sagde UAE Emirates-chefen til det belgiske sportsmedie Sporza i sidste uge.

Vingegaard blev udskrevet fra hospitalet midt i april og kravlede for første gang på cyklen til udendørs træning i begyndelsen af maj.

I sidste uge afslørede hans træner på Visma–Lease a Bike, Tim Heemskerk, at danskeren havde påbegyndt næste skridt i sin genoptræning – højdetræningslejr i Tignes i Frankrig.

