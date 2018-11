Hvis Tottenham skal sejre på Camp Nou i sidste CL-runde, så skal alle spillere være friske fysisk og mentalt.

Nok jublede Tottenham forståeligt over Christian Eriksens sene sejrsmål mod Inter i onsdagens Champions League-møde, men hvis London-holdet vil videre i turneringen, skal niveauet løftes i sidste spillerunde.

Tottenham skal besøge Camp Nou og mægtige FC Barcelona, og englænderne skal have lige så mange point i den kamp, som Inter får i den samtidige kamp hjemme mod gruppebundproppen PSV Eindhoven.

Derfor kan det godt ligne, at Tottenham har brug for en sejr på Camp Nou, hvilket ingen engelsk klub har formået i 11 år.

Barcelona er allerede videre som etter i gruppen, men alligevel er Tottenham-manager Mauricio Pochettino klar over, at der kræves en præstation ud over det sædvanlige.

- Det bliver svært, men tro er ekstremt vigtigt. For at komme til Barcelona og præstere på vores topniveau har vi brug for friske ben, friske hjerner og ingen skader, siger Pochettino ifølge Reuters.

Ikke siden 2007, hvor Liverpool sejrede på Camp Nou, har et engelsk hold formået at slå Barcelona i egen hule, men den argentinske Tottenham-manager er sikker på, at Tottenham har evnerne til at gøre det.

- Vi har stor respekt for Barcelona. Barcelona er et af de bedste hold i Europa og har selvfølgelig enestående spillere. Det bliver svært, men vi har troen på, at vi kan gøre det, siger Pochettino.

Opgøret spilles 11. december.

/ritzau/