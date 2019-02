Argentineren erkender, at det efterhånden er svært at se, at Tottenham kan gøre sig gældende i guldkampen.

Tottenham missede lørdag en stor mulighed for at lægge pres på sine modstandere i toppen af den engelske Premier League.

Det siger holdets argentinske manager, Mauricio Pochettino, efter Tottenhams 1-2-nederlag til Burnley.

- I mine øjne var denne kamp vigtig i forhold til at lægge pres på vores modstandere. Hvis vi ikke vandt, kan vi ikke lægge dem under pres, og vi kan nu ikke længere opfatte os selv som titelbejlere. Det var en kæmpe mulighed, vi missede, siger Mauricio Pochettino efter lørdagens nederlag ifølge Reuters.

Her kom argentineren i fokus, da han efter slutfløjtet konfronterede dommer Mike Dean. Pochettino erkender dog, at det var Tottenhams egen skyld, at kampen blev tabt.

- Man vil gerne vinde. Vi vidste, hvor vigtig kampen var, og når man så bliver så skuffet og ked af det, så laver man nogle fejl, siger manageren om episoden med dommeren.

- Vi lavede nogle fejl på banen, og jeg lavede nogle fejl efter kampen på banen.

Tottenham ligger på tredjepladsen i Premier League med fem point færre på kontoen end førerholdet Manchester City. Søndag kan afstanden til tabellens øverste plads dog blive større, når Liverpool, der er á point med City, møder Manchester United.

/ritzau/