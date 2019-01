Skal Christian Eriksen til varmere himmelstrøg? Skal han være verdens dyreste fodboldspiller nogensinde? Eller skal han blive i Tottenham?

Buddene har været mange. Selvom han har 18 måneder tilbage af sin kontrakt med Tottenham, er mange Spurs-fans allerede nervøse over, at danskeren endnu ikke har skrevet en kontraktforlængelse i London.

Men Tottenham-manager Mauricio Pochettino tager det mere roligt. På fredagens pressemøde inden kampen mod Manchester United fortalte han, at det er vigtigt ikke at presse Christian Eriksen.

»Han er en meget speciel person. Du er nødt til at give ham frihed. Det er ligesom på banen, hvor du heller ikke kan putte ham i en boks,« sagde Pochettino ifølge Fourfourtwo til pressemødet, inden han havde en speciel sammenligning.

Christian Eriksen fejrer en scoring mod Everton. Foto: OLI SCARFF Vis mere Christian Eriksen fejrer en scoring mod Everton. Foto: OLI SCARFF

»Han er ligesom min hund, når vi går i parken. Du bliver nødt til at tro på ham og give ham frihed,« lød det videre.

Selvom Pochettino virkede ubekymret over Eriksens fremtid på pressemødet, så er der alligevel en del af ham, der stadig håber, at han råder over sin danske stjerne når næste sæson starter.

»Måske skriver han under næste uge. Måske om seks måneder - eller også har han og klubben forskellige drømme og udfordringer,« lød det fra Pochettino.

Tidligere på ugen kunne det spanske Madrid-medie AS fortælle, at Real Madrid blandt andre havde forhørt sig på Christian Eriksens pris.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Normalt har Real Madrid ingen problemer med at betale store summer for at hente verdens bedste spillere til hovedstaden, men David Levys pris på Eriksen overraskede alligevel kongeklubben.

1.800.000.000 kroner - eller 1.8 milliarder kroner skal Real Madrid eller en anden storklub hoste op med, hvis de vil lande den danske kreatør, der har lavet flest assist og mål udenfor feltet i den tid, han har været i Premier League.

Alligevel er der noget, der kan tyde på, at Christian Eriksen muligvis er at finde et andet sted end London i fremtiden. Normalt vil Tottenham gerne have styr på sine spillers kontrakter, så de minimum løber to år - blandt andet som Harry Kane og Dele Allis fornyligt blev forlænget til.

Men Eriksen har omvendt ikke taget samme skridt mod en længere tilværelse i klubben, hvor han har været siden 2013.