Christian Eriksen har blot halvandet år tilbage af sin kontrakt med Tottenham, der håber på en forlængelse.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino håber, at han kan overbevise midtbanestjernen Christian Eriksen om, at danskeren skal fortsætte i London-klubben i de kommende år.

26-årige Eriksen har kontraktudløb i sommeren 2020, og det er endnu ikke lykkedes parterne at nå til enighed om en forlængelse.

- Eriksen er vigtig for Tottenham. Man vil gerne have ham på sit hold, men han har ret til at gøre, hvad han vil, siger Pochettino ifølge BBC.

Tottenham-manageren ser gerne, at Eriksen skriver under på en længerevarende kontrakt.

- Det vil være fantastisk, hvis han binder sig til klubben på lang sigt. Han er glad for at være her. Han viser sit engagement, men det er ikke kun i vores hænder, siger Pochettino.

Christian Eriksen kom til Tottenham fra Ajax Amsterdam i sommeren 2013.

Selv om det foreløbig er blevet til fem og et halvt år i klubben, så har danskeren endnu til gode at vinde sin første titel med Tottenham.

Eriksen har siden skiftet fra Ajax været en central del af Tottenhams offensiv. Han har scoret fire mål i de seneste seks kampe.

/ritzau/