Det skabte en vis røre omkring det danske kvindelandshold, da VM-ambassadøren Nadia Nadim blev udtaget til EM tilbage i juni.

Dengang proklamerede Lars Søndergaard, at Racing Louisville-spilleren, som netop var kommet sig fra en længerevarende knæskade og havde fået to indhop for sit amerikanske hold, var udtaget til en jokerrolle.

Men i tirsdagens EM-skæbnekamp var den 34-årige spids klar til at være en del af Lars Søndergaards startopstilling – hun er nemlig kommet i form, efter hun i sidste uge fortalte, hun ikke var det.

»Jeg er kommet i form,« sagde hun kortfattet og gav en ligeledes kort forklaring på, hvordan det overhovedet er muligt at komme så hurtigt i form:

»Ja, jeg er bygget anderledes.«

Anderledes åbenmundet var hun, da snakken faldt på, at hun netop var tilbage i startelleveren på det danske landshold, som hun har spillet over 100 kampe for.

»Det var virkelig fedt. Jeg var glad for at få min start. Jeg har arbejdet hårdt og kan holde til de der 55-60 minutter, og det er aftalen lige nu.«

Nadim skulle have kronet indsatsen med et mål, men en finsk superredning holdt den aldrende angriber fra fadet.

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

»Det var godt reddet af hende. Jeg stod rigtig og gjorde alt, hvad jeg skulle. Men det var godt reddet.«

Lars Søndergaard satte efter den livgivende 1-0-sejr over Finland også ord på, hvorfor Nadims joker-rolle har ændret sig.

Hvad har ændret sig, siden hun starter inde?

»Det, der har ændret sig, er, at Nadia har været rigtig skarp og dygtig til træning. Det, der holdt hende ude, det var antallet af minutter, hun kunne spille, og jeg vidste, hun kunne spille mere end 45 minutter.«

»Vi ville gerne have en boldspillende angriber mere ind mod Finland, og så har hun erfaring – og så ved vi, at hun ser sådan en kamp her som en udfordring.«

»Hun bliver ikke nervøs og kan skabe noget ro. Finnerne kan også mindes hende, og det skabte noget opmærksomhed omkring hende, for de lå meget omkring hende, og det gav plads til os.«

Hvad synes du, at hun fik ud af det?

»Hun kom til en del afslutninger, og på de gode dage scorer hun målene. Men hun kommer derind og er en fare for modstanderen.«

»Man må ikke glemme, at modstanderne kigger mere, når det er Nadia Nadim, end hvis det var en anden spiller. De har mere respekt for hende.«

Nadim og co. spiller lørdag en afgørende EM-kamp mod Spanien, der er den sidste i gruppen.