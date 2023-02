Lyt til artiklen

Klubbens fans tog på pub for at få en fadøl eller to inden kampen, som de sikkert altid gør.

Alligevel var intet, som det plejer at være.

For midt i det hele sad en Hollywood-stjerne og sludrede og skålede med stamgæsterne.

Livet som fodboldfan i den lille walisiske by Wrexham er helt anderledes end før.

Hollywood-stjernen overraskede fansene før kampen. Foto: Twitter/JordGriffXXIX

Den lille fodboldklub Wrexham er blevet populær som aldrig før, siden Hollywood-stjernerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney overtog den.

Før weekendens opgør i den femtebedste liga i England havde klubben så besøg af endnu en Hollywood-stjerne.

Skuespilleren Will Ferrell dukkede op på pubben The Turf, hvor han drak en øl med klubbens fans. Det skriver The Sun.

Episoden har fået utallige fans til at hylde skuespilleren på de sociale medier.

Ryan Reynolds, David Beckham og Will Ferrell overværer en kamp mellem Wrexham og Bromley i 2022. Foto: PETER CZIBORRA

Det var dog ikke første gang, at Will Ferrell dukkede op til en Wrexham-kamp.

Sidste år sad han side om side med David Beckham og klubejer Ryan Reynolds under en kamp mod Bromley.