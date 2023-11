Han spiller for et deltidsprofessionelt hold i Danmark, men kan nu også kalde sig for landsholdsspiller.

Filip Djukic fik for få dage siden det opkald, som alle fodboldspillere drømmer om, da Montenegro for første gang nogensinde udtog ham til landsholdet, der i den kommende uge skal spille to vigtige EM-kvalifikationskampe mod Litauen og Ungarn.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, hoppede jeg op og ned og råbte yes! Det har hele tiden været en målsætning for mig, og jeg har altid gjort mit allerbedste hver dag for at komme på landsholdet, så jeg er selvfølgelig mega glad,« siger Filip Djukic, som havde helt andre planer for næste uge:

»Jeg skulle have været i Torino og se tennis som en del af min fødselsdagsgave fra min kæreste, men det bliver så ikke til noget. Vi må lige finde ud af, hvad vi gør i stedet for den tur,« forklarer Filip Djukic, der heldigvis har fundet forståelse fra sin kæreste for afbuddet.

Glæden var stor hos Djukic, da landsholdsudtagelsen var en realitet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Glæden var stor hos Djukic, da landsholdsudtagelsen var en realitet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Landsholdsopkaldet kom nemlig som en overraskelse og så alligevel ikke. Dog var turen til Italien bestilt noget tid før.

»Udtagelsen har været lidt undervejs, for landstræneren ringede til mig et par dage før for at høre, om jeg var sund og rask, og samtidig fortalte han mig, at de havde haft maksimal opmærksomhed på mig, så de overvejede, om det skulle være nu eller næste gang, at de ville udtage mig,« siger Filip Djukic, som dermed egentlig troede, at han ville være godt forberedt på at få nyheden først, hvis den skulle komme.

Men han skulle blive klogere.

»Da jeg først fik at vide, at de så havde udtaget mig, glædede jeg mig til at dele det med min far, men da jeg ringede til ham, vidste han allerede besked, fordi Lassen (sportschef i Hvidovre, Peter Lassen, red.) havde ringet til ham og sagt det,« siger målmanden med et grin, der entydigt viser, at han ikke bærer nag over sin sportschef.

I en svær sæson har Filip Djukic gjort det så godt, at han er blevet udtaget til landsholdet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere I en svær sæson har Filip Djukic gjort det så godt, at han er blevet udtaget til landsholdet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Der var dog heldigvis ikke gået så længe, at far Djukic var faldet til ro, så de to fik sig en telefonsamtale, der vil blive husket.

»Han var overvældet og havde fået sindssygt mange beskeder fra sine bekendte. Og så var det lidt vildt for ham at læse om det i alle mulige medier.«

»Min far er normalt super kritisk, og oftest sidder han og kigger på kampene, mens han skriver minuttallene ned for at fortælle mig, hvornår jeg skal gøre tingene bedre, men denne gang kunne jeg sige til han, at han godt måtte være glad, og han sagde, at han måtte indrømme, at det her var en af de gange, hvor han som far var virkelig, virkelig stolt,« siger den 24-årige Filip Djukic og fortsætter om sin far:

»Han er altid støttende, men også altid ærlig om, hvad der er godt og dårligt, så han er meget reel.«

Hvidovres målmand har holdt nullet rent to gange i Superligaen i denne sæson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Hvidovres målmand har holdt nullet rent to gange i Superligaen i denne sæson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det samme er Filip Djukic om egne kvaliteter.

Selvfølgelig får en landsholdsudtagelse enhver til at drømme endnu større end at være deltidsprofessionel i Hvidovre, men han mener ikke, at det var en fejlvurdering at gå efter det montenegrinske landshold frem for det danske.

»Det slukkede jeg egentlig ret tidligt for, da jeg kunne se, at jeg ikke fik chancen på ungdomslandsholdene, selv om jeg spillede mere for FC København end mine konkurrenter, og jeg følte mig berettiget til at blive udtaget, men jeg fik kun en U16-landskamp, og når jeg ellers aldrig hørte noget, var det en nem beslutning for mig. Nu er der virkelig stor konkurrence på det danske landshold, så det giver god mening at spille for Montenegro.«

»Så er der noget kærlighed til Montenegro, hvor mine forældre er fra, og min bedstefar, som desværre ikke er her mere, men som var vild med fodbold, ville have elsket at se mig blive udtaget for Montenegro. Det betyder også meget for mig,« lyder det fra Hvidovre-målmanden, der for kun et halvt år siden var med til at spille den lille klub op i Superligaen på sensationel vis.

Filip Djukic skulle have været på ferie i denne uge, men den står på endnu mere fodbold. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Filip Djukic skulle have været på ferie i denne uge, men den står på endnu mere fodbold. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

I den bedste række har han ifølge Sofascore været den næstbedste spiller i denne sæson, så til trods for at Hvidovre ligger i bunden af Superligaen, kommer landsholdsudtagelsen ikke ud af det blå.

I hvert fald skal han i den kommende uge ikke møde op til eftermiddagstræning som på den københavnske vestegn, men troppe op blandt store stjerner.

»Da jeg gik på Johannesskolen, var jeg altid angriber i frikvartererne og lod, som jeg var spillere som Stevan Jovetic, der er anfører på holdet, og nu glæder jeg mig bare til at spille sammen med dem, jeg imiterede i skolegården.«

Så er der også spændende historier at fortælle kæresten på næste tur.