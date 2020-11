Erik Sviatchenko er blandt de danske landsholdsspillere, der lige nu sidder isoleret på sit hotelværelse på Marienlyst Strandhotel.

Nu forklarer han, hvad der skete mandag aften, der endte med at betyde, at han og otte andre spillere ikke er med i onsdagens testkamp mod Sverige.

»Vi fik en sms, hvor der stod, at vi skulle være opmærksomme på, at vi lige skulle mødes. Så fik vi egentlig at vide, at vi skulle gå i isolation for at være forsigtige – og det er også et fint udgangspunkt at være lidt mere forsigtig – da vi havde været i nærkontakt med Robert (Skov, red.), siger Erik Sviatchenko til TV 2.

Det var landsholdsspilleren Robert Skov og en behandler i lejren, der blev testet positiv for coronavirus. De blev med det samme sendt ud af lejren, mens ni spillere, landstræneren samt assistenttræneren blev sendt i isolation.

De skal derfor følge aftenens testkamp fra hotelværelset.

Kilder har efterfølgende fortalt til B.T., at det var taxitur, der kostede flere af landsholdsspillerne en tur i isolation, fordi de sad i den sammen med Robert Skov. Det kan læse meget mere om her.

FC Midtjyllands Erik Sviatchenko fortæller samtidig, at han og resten af de isolerede regner med at være ude igen i løbet af et par dage, når de har fremvist en negativ test.

Foruden midterforsvareren er Frederik Rønnow, Jesper Hansen, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Alexander Scholz og Martin Braithwaite isoleret.

Danmark møder Sverige onsdag aften klokken 19.30 på Brøndby Stadion.