Frank Arnesen var netop hjemvendt fra en ferie til Marbella, men der gik ikke længe, før det danske fodboldikon igen sad på flyet.

Denne gang mod Ghana, hvor han kort efter dukkede op på sønnen, Sebastian Arnesens, Instagram-profil.

»Jeg hjælper min søn, som er agent, lidt. Han har nogle spillere fra Afrika, så vi var i Ghana for to uger siden, hvor jeg var sammen med ham i seks dage. Han har sin egen turnering, som han holder to gange om året over to dage. Det skulle jeg lige med ned og se,« fortæller Frank Arnesen, som dog afviser, at han selv skal til at være agent.

»Nej, nej, det er slet ikke noget for mig. Jeg hjælper gerne, men jeg er ikke agent overhovedet. Det er slet ikke mig.«

I mange år har landsholdslegenden været både sportsdirektør og teknisk direktør hos blandt andre Chelsea, Anderlecht og senest Feyenoord, hvor han sidste år måtte trække sig efter længere tids sygdom.

Og hvis 66-årige Frank Arnesen nogensinde beslutter sig for at trække i arbejdstøjet igen, har han ét krav til sine kommende kollegaer.

»Jeg kunne godt tænke mig at lave noget igen, men om jeg vil være fuldtid, det ved jeg ikke. Det er ikke mit førstevalg, det er mere at være konsulent for klubber eventuelt. Så det er ikke sådan, at jeg ikke vil lave noget overhovedet, men det har også noget at gøre med, at jeg meget gerne vil arbejde med gode mennesker,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil gerne have, at det skal være gode mennesker, man kan stole på. Nogle, som man kan have det sjovt og godt med også – ud over at man er ambitiøs, og at arbejdet skal gøres. Og det er ikke altid nemt at finde. Hvis der ikke kommer nogen, så gør jeg simpelthen ikke noget.«