Lars Høgh er her ikke længere – men han vil altid være hos landsholdet.

Landstræner Kasper Hjulmand udtog tirsdag formiddag sit første landshold i 2022, og truppen bød blandt andet på et lykkeligt gensyn med Christian Eriksen.

Alt var egentlig hyggeligt og muntert, men der var også et øjeblik, hvor Kasper Hjulmand lige måtte rømme sig og slå over i en alvorlig tone.

Det var, da snakken faldt på Hjulmands gode ven og landsholdets mangeårige målmandstræner Lars Høgh, der i starten af december gik bort efter et længere kræftforløb.

»Det er første gang, at jeg kalder ind til en samling, hvor Lars ikke er i spil. Men vi er helt sikre på, at vi kommer til at tage den ånd, som Lars gav os, med videre.«

Landstræneren fortsatte med at understrege, at Lars Høgh var meget mere end blot målmandstræner på landsholdet. Han var en talisman og en kulturbærer – ikke mindst under sommerens succesfulde EM-slutrunde.

»Vi har nogle gange valgt hoteller, hvor vi var sikre på, at vi kunne morgenbade, for det var noget, som Lars stod for. Ud over alt det andet, som han var.«

»Vi tager ånden med. Det, som Lars stod for, vil altid være en del af den samlede ånd, der er i det her landshold.«

Lars Høgh døde 8. december sidste år efter en heroisk kamp mod en aggressiv kræftform, som han flere gange slog tilbage. Han er blandt andet den patient, der har modtaget mest kemobehandling på Odense Universitetshospital nogensinde.

Undervejs blev Lars Høgh ad flere omgange hyldet af de danske landsholdsspillere og landsholdsfans.

Og dagen efter at fynboen var gået bort, udtalte Kasper Hjulmand følgende om Lars Høgh:

»Lars har den betydning for mig og for mange andre, at man har følt en fortrolighed, et nærvær og en kærlighed. En ømhed og en styrke, som er helt unik. Jeg har aldrig mødt et menneske som Lars.«

Danmark spiller mod Holland 26. marts i Amsterdam – tre dage senere venter Serbien i Parken.