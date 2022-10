Lyt til artiklen

En spansk domstol har mandag idømt en mand tre års fængsel for at planlægge et angreb, der skulle finde sted under en fodboldkamp mellem Barcelona og Real Madrid.

Ifølge anklageren blev han af den militante bevægelse Islamisk Stat instrueret i at flyve en drone fyldt med sprængstoffer hen over Camp Nou, Barcelonas hjemmebane, hvor den skulle detoneres.

Kampen mellem de spanske fodboldgiganter kaldes populært El Clasico og er en af en af de mest sete fodboldkampe globalt set.

Der var tilsyneladende ikke sat en bestemt dato for angrebet.

El Clasico på Camp Nou i oktober 2021. Foto: ALBERT GEA

Planen blev angivelig udformet i 2020, efter at manden på kort tid var blevet radikaliseret.

Islamisk Stat kontaktede ham via kommunikationsplatformen Telegram med opfordringen til, at han skulle »rense sit liv og sikre en plads i paradis«.

I maj 2020 blev manden anholdt, og hans hjem blev gennemsøgt.

På daværende tidspunkt paralyserede coronapandemien fodbolden i Europa, og kampe blev udsat, før de senere vendte tilbage uden tilskuere.

Camp Nou kan huse omkring 99.000.