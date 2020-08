Midtbanespilleren Miralem Pjanic må vente lidt med at vise sig frem i FC Barcelona på grund af coronavirus.

FC Barcelonas nyindkøb Miralem Pjanic må vente et par uger med at kunne træne med sine holdkammerater.

30-årige Pjanic er blevet testet positiv for coronavirus, oplyser den catalanske fodboldklub søndag aften.

Pjanic følte sig utilpas, og en test viste lørdag, at han var smittet med coronavirus. Bosnieren har det fint, men er isoleret i eget hjem.

Der skal gå en periode på 15 dage, før Pjanic kan tilslutte sig holdkammeraterne i Barcelona.

Barcelonas trup har holdt ferie, siden holdet tabte 2-8 til Bayern München i kvartfinalen i Champions League for ni dage siden.

Det er planen, at Barcelona starter træningen op 31. august. Pjanic kan være med fra 7. september - under en uge inden sæsonstarten i Spanien.

Barcelona begynder først tre uger inde i sæsonstarten, fordi holdet var med i den afsluttende Champions League-fase.

Endnu er Pjanic ikke officielt præsenteret som Barcelona-spiller, men det må altså vente.

Denne sommer skiftede Pjanic fra Juventus i en byttehandel, der sendte Barcelonas midtbanespiller Arthur Melo til Torino-klubben.

Ifølge Reuters skulle Barcelona have betalt 60 millioner euro (446 millioner kroner) for Pjanic. Juventus hostede op med 72 millioner euro (535 millioner kroner) for Arthur.

/ritzau/