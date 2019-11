»Kom her, Nicklas - tag en cigaret.«

Ord som disse var en del af hverdagen i den italienske storklub Juventus, da den tidligere landsholdsspiller Nicklas Bendtner spillede i klubben fra 2012 til 2013 på en lejekontrakt.

Det fortæller den 31-årige angriber i sin nye selvbiografi 'Begge sider', der er skrevet af forfatter Rune Skyum-Nielsen.

For i klubbens omklædningsrum blev der ikke kun drukket rigeligt med espressoer, der blev også røget cigaretter. Mange endda.

Nicklas Bendtner i kamp for Juventus. Foto: STRINGER/ITALY Vis mere Nicklas Bendtner i kamp for Juventus. Foto: STRINGER/ITALY

Allerede den første dag i sin nye klub bliver den danske angriber stillet overfor et dilemma af den nu pensionerede midtbanekreatør Andrea Pirlo.

Efter morgenmaden blev Nicklas Bendtner nemlig mødt af kraftig lugt af røg, da han trådte ind i omklædningsrummet.

»Hvor kommer det fra?« spurgte han sin køremakker i Torino-klubben, Paul Pogba, og svaret faldt prompte fra franskmanden:

»Nå, det er bare drengene.«

Om bogen Titel: Nicklas Bendtner – 'Begge sider'

Forfatter: Rune Skyum-Nielsen

Forlag: Politikens Forlag

Udkommet: 5. november 2019

Vejl. pris: 300 kr.





Bendtner gik mod toiletterne, og der mødte ham noget af en overraskelse, da han vendte rundt om hjørnet.

»Dér, under et åbent vindue, står 10 af vores spillere. De puffer løs. Flere af dem har taget en kop espresso med. Jeg kan dårligt tro mine egne øjne,« fortæller han i bogen.

I England falder det ikke i god jord, hvis man ryger som fodboldspiller, siger angriberen videre i bogen. Det var lidt noget andet i Italien.

Her sad spillere som Pirlo, Buffon, Vidal, Marchisio og Storari og røg under vinduet.

Nicklas Bendtner fejrer én af sine holdkammeraters scoring i Juventus. Blandt sammen med Andrea Pirlo. Foto: STRINGER/ITALY Vis mere Nicklas Bendtner fejrer én af sine holdkammeraters scoring i Juventus. Blandt sammen med Andrea Pirlo. Foto: STRINGER/ITALY

For Bendtner var det et svært valg. Skulle han sige ja til at ryge og dermed samtidig sige ja til fællesskabet, eller skulle han takke pænt nej og skille sig ud allerede på sin første dag?

»Endnu et tilbud, der er svært at takke nej til,« lyder det i hvert fald fra den danske angriber i bogen.

Nicklas Bendtner nåede kun at spille ni kampe for Juventus - uden at score et eneste mål.

Selvbiografien 'Begge sider' udkom tirsdag 5. november.