Hun har skrevet sange om det dramatiske brud.

Og i et nyt tv-interview tager Shakira nu bladet fra munden. Her lægger hun ikke fingrene imellem, når det kommer til, hvad hun synes om Gerard Piqués nye kæreste, Clara Chia.

»Der findes et særligt sted i helvede til kvinder, der ikke støtter andre kvinder,« lyder svineren fra den verdensberømte sangerinde til Channel Canal Estrellas. Det skriver Daily Mail.

Det var tilbage i juni, at sangerinden og fodboldstjernen gik fra hinanden efter 11 år sammen.

Siden kom det frem, at Gerard Piqué angiveligt var utro, og han er siden stået offentligt frem med sin nye flamme.

Shakira fortæller, hvordan hun tidligere følte, at hun havde brug for en mand for at føle sig fuldendt. Hun havde drømt om en kernefamilie, og den gik i opfyldelse.

»Nu føler jeg mig paradoksalt nok fuldendt, fordi jeg er afhængig af mig selv, jeg har to børn, der er afhængige af mig, og det betyder, jeg skal være stærkere end en løve. Den styrke kommer efter at have oplevet et smertefuldt tab, at skulle håndtere frustrationen, at forstå at livet ikke altid giver os det, vi vil have,« siger Shakira om bruddet fra Gerard Piqué.

»Der er drømme, der er knuste, og du skal samle de små stykker op fra jorden og blive hel igen, og jeg skal også være et forbillede for mine børn,« siger Shakira og tilføjer, hun aldrig havde troet, hun kunne være så stærk.

Piqué og Shakira gik fra hinanden i juni sidste år.

Tidligere har hun også adresseret bruddet gennem sin musik. Det skete blandt andet i januar, hvor hun udgav et såkaldt disstrack, hvor hun i den grad gik i kødet på sin berømte ekskæreste.

»Jeg er dobbelt så meget værd som en 22-årig. Du byttede en Ferrari ud med en Twingo (Renault, red.). Du byttede et Rolex ud for et Casio,« lyder det blandt andet i sangen.

Også Gerard Piqué har givet et interview efter bruddet, der trak overskrifter verden over.

Her fortalte han med et glimt i øjet, hvordan 23-årige Clara Chia bestemmer, hvilket tøj han skal have på.