Ifølge FC Barcelona-profilen Gerard Pique har der været en nedadgående tendens i FC Barcelona de senere år.

Nye tider er på vej i fodboldklubben FC Barcelona.

I slutningen af oktober trak præsident Josep Maria Bartomeu sig sammen med klubledelsen efter en periode med stor uro og kritik.

Ifølge forsvarsspilleren Gerard Pique er tingene i flere år gået i den forkerte retning for klubben, og behovet for forandringer er stort.

- Det er helt klart, at der var en nedadgående tendens i klubben, og hvert år er det gået en anelse dårligere end året før, siger han ifølge Reuters på et pressemøde onsdag.

- Vi kender alle sammen situationen i klubben lige nu, og vi er i gang med en forandringsproces, som er yderst tiltrængt.

Det er endnu uklart, hvem der skal følge efter Bartomeu som præsident for den spanske storklub, men den regner med at have en ny person på posten inden årsskiftet.

Midlertidig præsident Carles Tusquets sagde tidligere på ugen, at klubben håber på at kunne afholde præsidentvalg "i forbindelse med højtiderne, der markerer slutningen af året".

Bartomeu trak sig efter en lang periode med både intern og ekstern kritik.

Barcelona er blandt andet blevet kritiseret for en kontraktstrid med Lionel Messi, en forfejlet indkøbspolitik og de økonomiske udfordringer, som er vokset det seneste år.

Samtidig har resultaterne på banen ikke været tilfredsstillende.

I den forgangne sæson måtte catalonierne se ærkerivalerne fra Real Madrid vinde mesterskabet, mens det i Champions League blev til et ydmygende exit med et nederlag på 2-8 til Bayern München i kvartfinalen.

Onsdag aften vandt FC Barcelona 2-1 over Dynamo Kiev i den indeværende sæsons udgave af Champions League, hvor det er blevet til tre sejre i tre kampe.

I La Liga har holdet til gengæld fået en skidt start og ligger blot på 12.-pladsen efter seks kampe.

- Der er ikke noget, der hedder et overgangsår i Barcelona. Vi har ikke meget tid til at lave ændringer, men de er nødvendige, hvis vi skal forbedre os.

- En ny bestyrelse og en ny præsident er på vej, og tingene vil ændre sig i de kommende måneder, siger Gerard Pique.

/ritzau/