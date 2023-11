Det var måske verdens mest omtalte brud, da superstjernen Shakira og Barcelona-spilleren Gerard Piqué gik fra hinanden sidste år.

Siden da har Shakira udtalt sig mange gange, men først nu bryder Piqué tavsheden om det dramatiske brud.

Det gør han i radioprogrammet El món på catalanske RAC1.

»Folk ved ikke engang 10 procent af det, der skete. Hvis jeg havde bekymret mig om alt, der blev sagt om mig, ville jeg have låst mig inde i min lejlighed eller være hoppet ud fra sjette sal. Den eneste måde at komme ud af det levende var at ignorere det,« siger Gerard Piqué.

Shakira og Gerard Piqué mødte hinanden i forbindelse med VM i 2010. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

I forbindelse med bruddet blev fodboldspilleren anklaget for utroskab, mens der har været meldinger om heftige skænderier og om, at Shakira blev smidt ud af parrets fælles hus i Esplugues ved Barcelona.

Senere flyttede colombianeren til Miami med parrets børn, og hun har sendt en række stikpiller til Piqué – eksempelvis i hendes sange.

»Jeg kan ikke gå ud hver dag og afkræfte ting, der ikke passer,« har Gerard Piqué også sagt.

Shakira og Piqué fandt sammen i 2011 og har to sønner: Milan og Sasha.