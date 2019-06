Klubfodbold er gået på sommerferie, men så er der heldigvis et par landskampe at følge med i om få dage.

Danmark spiller to hjemmekampe i EM-kvalifikationen fredag og mandag mod henholdsvis Irland og Georgien, hvor der forhåbentlig er stor opbakning til herrelandsholdet.

Men spørger du den tidligere landstræner Sepp Piontek, så kunne der sagtens være endnu større begejstring for landsholdet. Og det falder tilbage på spillerne.

»Resultaterne er okay. Der kan man ikke forvente så meget mere. Men der mangler lidt begejstring fra spillernes side. For at vinde tilskuere,« siger Sepp Piontek til B.T. i forbindelse med Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019, der blev afviklet søndag.

Sepp Piontek med hustru Gitte Piontek i baggrunden til Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019. Foto: Nils Meilvang

Selv stod Sepp Piontek i spidsen for det danske herrelandshold gennem de glade 80'ere, hvor landsholdsfodbolden for alvor blomstrede på den internationale scene.

Hvis han sammenligner med de tider, så er der ikke den samme begejstring fra spillernes side.

»Der mangler bare... Det virker lidt, som om de ikke tør eller beskæftiger sig med sig selv mere. Jeg synes, det er lidt synd. Det hører med, at man har publikum med på sin side, og det har de kun i begrænset omfang.« siger Sepp Piontek, inden han understreger:

»Det synes jeg, men det kan godt være, jeg ser det forkert.«

Hvordan skal spillerne så skabe den begejstring?

»Du skal bare være lidt sjov og komme med lidt sjove bemærkninger. Ikke være så alvorlig i det hele. Give lidt mere af sig selv. Det er trods alt publikum, der skal komme og støtte dem.«

Helt enig er den tidligere landsholdsspiller Henrik Larsen - med tilnavnet 'Store' - ikke. Han anerkender, at der har været en down-periode efter VM-festen sidste år med konflikten mellem spiller og DBU.

»Jeg synes, det bliver bedre og bedre. Jeg synes, vi er ovenpå igen og spillerne leverer varen. Jeg var med i Irland, da vi vandt 5-0 derovre, og det var en kæmpe fest. Jeg var også med i Rusland. Det ser fornuftigt ud,« siger Henrik 'Store' Larsen.

Henrik 'Store' Larsen. Foto: Nils Meilvang

Hvad begge dog er enige om er, at Danmark skal med til EM næste år, hvor der vil være slutrundekampe på hjemmebane i Parken.

»Vi skal jo helst være med og vinde vores kampe - i hvert fald de næste to mod Irland og Georgien. Og så har vi vist, at vi kan være med på højt plan,« siger Sepp Piontek, mens Henrik 'Store' Larsen allerede glæder sig til slutrunden.

»Det bliver fantastisk at opleve Danmark på hjemmebane ved en EM-slutrunde. Det har altid været i andre lande, nu kommer det til Danmark, og det bliver en kæmpe fest. Ikke bare for spillerne. Forretningslivet og hele København kommer jo til at vælte rundt, så det bliver fantastisk.«

Danmarks kampe mod Irland og Georgien spilles begge 20.45 i Telia Parken.