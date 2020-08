De fik sig lidt af en overraskelse på træningsbanen i Tjørring.

Byens store helt, Pione Sisto, er nemlig på visit på sin jyske hjemstavn, og lørdag lagde han vejen forbi sine gamle træningsbaner i Tjørring, hvor han tog en træningssession med det lokale hold, der spiller i Danmarksserien.

Det viser Tjørring IF frem på sin Facebook-side, hvor de lørdag bragte billeder og et lille interview med Celta Vigo-spilleren, der også var til stede på MCH Arena i sidste runde af Superligaen, hvor FCM-anfører Erik Sviatchenko ikke lagde skjul på, at den 25-årige kantspiller er velkommen.

Lørdag var han iklædt Tjørrings træningstøj, og det lader til, at det var en ret speciel oplevelse for Sisto at være tilbage, hvor det hele startede.

»Der er så mange følelser. Der er mange ting, man tænker tilbage på. Det er et andet sted end dengang, jeg var her, så jeg tror lige, jeg skal bruge lidt tid på at sunde mig lidt over det, der skete i dag.«

»Jeg kom egentlig bare, fordi jeg gerne ville holde mig i gang. Men jeg vidste også godt, der var flere ting, som ligesom også kunne poppe op i det her med at træne med drenge og have noget at gøre med TIF igen,« siger Pione Sisto.

Han var også ganske imponeret over niveauet hos de lokale fodboldherrer.

»I starten var det svært at spille og dømme, hvordan niveauet er. Det var bare lidt pasningsøvelser og noget opvarmning. Så kom vi ind til noget spil, og jeg kunne selvfølgelig godt se, folk går til den. Og folk kan godt spille. Det var meget tydeligt,« siger Sisto.

Pione Sisto spillede ungdomsfodbold i Tjørring IF fra 2002 til 2010, hvorefter han blev hentet til FC Midtjyllands akademi.

Her fik han førsteholdsdebut i 2013 og var med til at vinde klubbens første danske mesterskab i 2014/15-sæsonen. I 2015 fik han landsholdsdebut, og året efter blev han solgt til Celta Vigo.

I maj stod Pione Sisto frem i Politiken og fortalte ærligt omkring en personlig nedtur, han oplevede i forbindelse med VM i 2018, som sendte ham ud i en depression.