Pione Sisto scorede sit første ligamål i sæsonen, da Celta Vigo slog Villarreal ude i Primera Division.

Pione Sisto har haft det svært i denne sæson i spansk fodbold.

Søndag var den tidligere danske landsholdsspiller så i overskrifterne igen, da Celta Vigo på udebane slog Villarreal 3-1.

Sisto var med fra start for anden kamp i træk i Primera Division, og danskeren sørgede med sit første ligamål i denne sæson for at bringe Celta Vigo foran 1-0.

Efter en målløs anden halvleg så slog Sisto til efter 54 minutter, da Denis Suárez fikst fandt Sisto, som tog et træk forbi en Villarreal-forsvarsspiller og fra kanten af feltet sparkede bolden i mål med et fladt skud.

Hjemmeholdet udlignede efter en time, men to mål af Iago Aspas sikrede gæsterne de tre point, som lunede gevaldigt i den tunge ende af rækken.

Celta Vigo nåede dermed på 12 point som tredjesidst i den spanske række og har to point op til Real Mallorca lige over nedrykningsstregen.

Pione Sisto fik senest spilletid for det danske landshold for et år siden, da Østrig blev slået 2-0 i Herning.

Han er i alt noteret for 21 landskampe og et enkelt mål.

/ritzau/