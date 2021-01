FC Barcelona og Martin Braithwaite var tæt på katastrofen, men reddede lidt af æren mod Cornella fra den tredjebedste række i den spanske pokalturnering.

Superstjernerne måtte ind i den forlængede spilletid for at score i 1/16-finalen, hvor Ousmane Dembélé scorede til 1-0, mens Braithwaite pyntede til 2-0 i de døende sekunder i en pinlig affære for Ronald Koemans mandskab.

Braithwaite er startet på bænken i tre af de seneste fire kampe. I pokalkampen fik han chancen fra start i angrebet side om side med Antoine Griezmann og Trincao. Han spillede hele kampen, men var bort set fra scoringen stort set usynlig på Cornellas lille stadion i samfulde 120 minutter plus det løse.

Den danske landsholdsangriber gjorde sig blandt andet uheldigt bemærket med at brænde en gigantisk chance i den ordinære kamps afgørende fase ved stillingen 0-0. En løs bold faldt ned for fødderne af Barca-danskeren, men han formåede at sparke bolden forbi mål fra tre-fire meters afstand.

Lionel Messi havde karantæne. Og det kunne ses på FC Barcelonas spil. Det hang bare ikke sammen, og holdet var blottet for kreativt overskud mod de hårdt-fightende miniputter.

Faktisk havde Cornella flere nærgående forsøg i kampen, mens FC Barcelona formåede at brænde hele to straffespark i den ordinære spilletid.

I første halvleg brændte Miralem Pjanic, mens det var indskiftede Ousmane Dembeles tur til at gøre det samme med 10 minutter igen. I begge tilfælde reddede målmandshelten for Cornella, Juan Roman.

Cornella slog sensationelt Atlético Madrid ud i sidste runde af den spanske pokalturnering efter en 1-0-sejr. I aftes floppede FC Barcelonas ærkerivaler, Real Madrid, i pokalturneringen. Stjernemandskabet tabte 2-1 til Alcoyano, som ligesom Cornella er fra Segunda B-ligaen.