»Den slags giver dig nogle ar.«

Sådan siger landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg i et nyt og særdeles åbent interview med engelske BBC om den hårdeste periode i fodboldspillerens liv.

For som 17-årig blev Højbjergs far, Christian, pludselig alvorligt syg af kræft, og det betød efterfølgende, at Højbjerg - midt i en periode, hvor kometkarrieren i Bayern München tog fart - måtte tage sig af sin kræftsyge far, der fløj frem og tilbage til München for at få kemobehandling i længere perioder.

Et skift af roller, der lagde et stort ansvar på den unge og karismatiske midtbanespiller.

»Min far plejede altid at tage sig af mig - og så var det pludselig mig, der skulle tage sig af ham. Jeg lavede mad til ham, jeg lagde ham i seng, jeg sikrede mig, at han tog sin medicin og alt det. Den slags giver dig nogle ar,« siger Højbjerg til BBC og tilføjer:

»Men det gik ikke, som vi håbede. Han gik bort i april 2014. Jeg spillede sæsonen færdig, spillede med i pokalfinalen og jeg fik landsholdsdebut. Fra et sportsligt perspektiv endte min sæson på det højeste, men fra et livsperspektiv sluttede det virkelig lavt.«

Men selvom Højbjerg fortæller, at han har fået ar på sjælen - så er han glad for tiden med sin far i München.

»Det får mig til at sove bedre, at den bedste tid, jeg har haft med min far, faktisk var den tid,« fortæller han og uddyber:

»Da han kom, kunne jeg virkelig vise ham, at jeg godt kunne finde ud af at tage mig af mig selv, at jeg kunne tage mig af ham og at jeg kunne vise ham, at jeg var ved at blive en voksen mand.«

»Vi havde nogle gode snakke, og vi havde nogle svære snakke, der vil sidde i mig for evigt - også nogle, der gør ondt, for jeg ville elske, at han var her i dag.«

»Det eneste, der var svært for mig var, at jeg altid prøvede at være stærk. Jeg var aldrig ked af det foran ham, og det betalte jeg for senere i mit liv, fordi jeg holdt så meget igen.«

Højbjerg har tidligere fortalt fodboldprogrammet Sat Af om den dybe sorg, som farens død har medført - en sorg, der for alvor ramte, da han scorede sit første landsholdsmål.

»Der, hvor sorgen rammer mig, det er der, hvor jeg scorer mit første landskampsmål. Hvis der var én i hele verden, jeg ville dele det med, så var det min far. Jeg fik så ondt i maven, og jeg fik det så dårligt. Jeg kunne ikke glæde mig over noget i månedsvis.«

Højbjerg fortæller, at han i årene efter farens død havde det svært med at finde mening i meget - men alt det ændrede sig, da han i 2017 fik sin første datter, Rosa.

Siden har Pierre-Emile Højbjerg og konen Josephine Siw Nielsen også fået sønnen Theo, og familien på fire bor nu i London, hvor Højbjerg som bekendt er en af de vigtigste spillere, når storklubben Tottenham spiller.

Og snart er han en af de klart største profiler på det danske landshold, der kæmper om VM-trofæet i Qatar.