Lykken er lige nu ekstra stor for Pierre-Emile Højbjerg.

For han har stillet det store spørgsmål til sin kæreste, Josephine Siw, og landsholdsspilleren har fået et ja og kan nu kalde sig forlovet.

Det afslører kæresten selv i et opslag på sin Instagram-profil.

'Lykkelige til vores dages ende,' skriver Josephine Siw ledsaget af en emoji, der forestiller en ring, og det er væltet ind med lykønskninger til parret.

De to har været sammen i flere år, og i september 2017 blev de forældre for første gang til datteren Rosa. Dengang var det også Josephine Siw, der afslørede dels graviditeten, og da den lille pige var kommet til verden.

Og efter få dage delte hun også en kærlighedserklæring til landsholdsspilleren, som hun nu får lov at tilbringe resten af sit liv med.

»Fra dag et og hele vejen igennem har du været den mest stålsatte, støttende og kærlige partner, man kunne ønske sig,« skrev Josephine Siw.

»Jeg har ikke på noget tidspunkt tvivlet på dine evner. Tak for at være den bedste far og den bedste livspartner. Jeg vil altid værdsætte dig.«

Pierre-Emile Højbjerg spiller til dagligt i Southampton FC, og på det danske A-landshold har han spillet 27 kampe indtil videre. I oktober sidste år var han tilbage blandt Åge Hareides udvalgte efter at have været væk i en periode - blandt andet på grund af uenigheder med Hareide og attituden. Alt det havde de dog lagt bag sig, da Pierre-Emile Højbjerg sidste år atter kunne iføre sig landsholdstrøjen.

»Ting er sket, man har lært og er kommet videre. Jeg er blevet bedre på mange punkter,« sagde han.

Og i juni var den norske landstræner da heller ikke bleg for at rose Pierre-Emile Højbjerg, der ifølge ham har udviklet sig meget.

»Han er blevet en mere moden spiller, der tager ansvaret for holdet og ikke bare spiller for selv. Han har et helt andet udtryk end tidligere, så derfor er jeg meget glad for ham, og vi har brug for en type som ham, der er god til at komme med ind i feltet, ligesom Thomas Delaney er det,« sagde Åge Hareide.