Raheem Sterling blev den helt store skurk – set med danske briller – da Danmark sidste sommer tabte til England i EM-semifinalen.

Det var nemlig den engelske stjerne, som faldt til jorden i det danske felt og fremtvang det afgørende straffespark, der sendte englænderne i finalen.

Smerten sidder formentlig stadig i de fleste danske fodboldfans – og derfor skal Raheem Sterling nok heller ikke regne med en storslået modtagelse, hvis han nogensinde viser sig i København.

Det siger den danske midtbanestjerne Pierre-Emile Højbjerg i et stort interview med Daily Mail.

»Jeg vil ikke lyve. Jeg tror ikke, at nogen i København vil betale en middag for Sterling,« siger Højbjerg med et smil.

Han forklarer videre, at EM var en stor oplevelse for både ham og de øvrige spillere på landsholdet.

»Euro 2020 var stort for os, særligt efter det, der skete med Christian. Jeg har aldrig oplevet eufori på en måde, som da vi slog Rusland og kvalificerede os fra gruppen. Der var 25.000 tilskuere på grund af covid-19, men det føltes som 50.000.«

I interviewet forholder Tottenham-spilleren sig også til sin fremtid, og den virker altså til at ligge i London-klubben, selvom storsatsende Newcastle meldes interesseret.

Højbjerg drømmer nemlig om at vinde trofæer med Tottenham, og han mener, at klubben bevæger sig i den rigtige retning under Antonio Conte.

»Vi er i stand til at slutte i top-4. Champions League er den store præmie, og det vil også forme holdet til måske en dag at konkurrere (om titler, red.) i pokalturneringerne og Premier League.«

»At vinde er som et stof. Efter det er andenpladser ikke acceptable. Måske er det bedst, at jeg ikke siger det, men vi er tættere på, end vi har været,« siger han.

Aktuelt indtager Tottenham en femteplads i tabellen – to point efter ærkerivalerne Arsenal. Der resterer fire spillerunder i denne sæsons udgave af Premier League.