Han var blot 17 år gammel, da han flyttede fra Danmark til udlandet.

Og det var ikke altid lige nemt, fortæller landsholdsstjernen Pierre-Emile Højbjerg i et interview med 'Vores Børn'.

Den i dag 28-årige Tottenham-spiller bor i dag i England med sin hustru Josephine Siw Højbjerg.

Sammen har de datteren Rosa på seks år og sønnen Theo på tre, og at der er nogen hver dag, når han træder ind ad døren, betyder enormt meget fortæller han.

»Jeg nyder rigtig meget at have min familie at komme hjem til. For det var ensomt og hårdt at flytte til udlandet i en ung alder,« siger han og fortsætter:

»Jeg syntes selvfølgelig, at jeg var klar til eventyret, men set i bakspejlet savnede jeg min familie rigtig meget – også mere, end jeg gav udtryk for. Men den pris var jeg meget afklaret med at betale, fordi jeg ville være professionel fodboldspiller.«

I sommeren 2012 skiftede han fra Brøndby IF til Bayern München.

I tiden i den tyske klub var han i perioder udlånt til henholdsvis FC Augsburg og Schalke 04, og i 2016 tog han turen videre til det engelske og Southampton.

Her spillede han indtil august 2020, hvor han skiftede til Tottenham Hotspur.

Han fik sin debut for det danske A-landshold tilbage i 2014, og det er i skrivende stund blevet til 71 kampe i den røde og hvide trøje.