Alt i livet handlede om at blive den bedst mulige fodboldspiller for Pierre-Emile Højbjerg, da han som 16-årig skiftede fra Brøndby til gigantklubben Bayern München.

Det er efterhånden ni år siden, og nu har danskeren flere ting, der kræver hans fulde fokus. Det bliver tydeligt, da han er på vej ned for at hente sin datter tirsdag eftermiddag, da B.T. fanger ham over telefonen.

Nu er den 25-årige landsholdsspiller nemlig både Premier League-stjerne og familiefar, efter han med sin kone, Josephine Siw, har fået børnene Rosa og Theo.

Og selv om det kan kræve flere timer, end der er i døgnet, at nå det hele, så nyder han lige nu tilværelsen i England sammen med familien.

Pierre-Emile Højbjerg skiftede til Tottenham i løbet af sommeren sidste år. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Pierre-Emile Højbjerg skiftede til Tottenham i løbet af sommeren sidste år. Foto: MATTHEW CHILDS

»Mine to børn er det bedste, der er sket i hele mit liv. Og det er uden sammenligning. Det er krævende, men det tror jeg, at mange andre forældre er enige i. Det er en opgave og et ansvar, der skal løftes, og det gør jeg med glæde.«

Pierre-Emile Højbjerg og Josephine Siw fik Rosa i 2017, mens Theo blev født sidste sommer. Sønnen var ikke mange uger gammel, før han oplevede sin første flytning. Familien byttede nemlig i sommer den sydlige del af England ud med London, da børnenes far skiftede fra Southampton til Tottenham.

At klubadressen er blevet en del større, får dog ikke midtbanespilleren til at miste jordforbindelsen. Han tager hele situationen afslappet.

»Jeg synes, at det hele er meget i harmoni. Ja, det er nok det rigtige ord at bruge. Det hele er lige, som det skal være, på nuværende tidspunkt.«

Pierre-Emile Højbjerg med sine to børn. Vis mere Pierre-Emile Højbjerg med sine to børn.

Pierre-Emile Højbjerg-eventyret uden for Danmarks grænser startede i Bayern München. Siden har han spillet for både Augsburg og Schalke 04 i Bundesligaen, inden Southampton og Premier League blev skridtet videre i karrieren i 2016.

Josephine Siw har været en del af størstedelen af rejsen. Hun fandt sammen med Tottenham-profilen i 2015, og de blev forlovet i 2019.

At være fodboldspiller i en af de store klubber i Premier League er lig med berømmelse, omtale og massive lønninger. Det er nogle bedre til at håndtere end andre, og 25-årige Højbjerg fortæller, at familien hjælper ham med at holde sig ydmyg.

»Det er et dejligt virkelighedstjek at komme hjem til to børn, der skal passes og pusses om. Det gør jeg selvfølgelig meget gerne, og det er et ansvar, som du ikke kan smide på hylden.«

Pierre-Emile Højbjerg og Josephine Siw. Vis mere Pierre-Emile Højbjerg og Josephine Siw.

Spillereglerne er dog meget klare i det private Højbjerg-hjem i England. Der er således forståelse for, at hans fokus 100 procent er på¨fodbolden, når han enten er med Tottenham eller af sted med Kasper Hjulmands landshold.

Han understreger, at der ligeledes er en stor opbakning og hjælpevillighed fra baglandet hjemme i Danmark, selv om afstanden kan virke lang af og til.

Om du er fodboldfamilie eller ej, så er der en logistisk kabale, som skal gå op. Det er en opgave, som Pierre-Emile Højbjerg har taget mod med kyshånd begge gange.

'For 10 dage siden blev jeg den lykkeligste mand. Min klippe fødte vores søn Theo. Livet er i sandhed specielt,' skrev han eksempelvis sidste sommer, da Theo kom til verden.

Pierre-Emile Højbjerg i aktion i Premier League. Foto: SHAUN BOTTERILL Vis mere Pierre-Emile Højbjerg i aktion i Premier League. Foto: SHAUN BOTTERILL

Pierre-Emile Højbjerg mistede sin far i 2014, da han blot var 19 år. Christian Højbjerg tabte kampen til kræften. Nu ønsker Tottenham-profilen at tage sin fars værdier med ind i sin nye rolle som far til to.

»Jeg savner selvfølgelig min far i nogle situationer. Sådan vil det altid være, når man har mistet. Men jeg har også fundet ro og styrke i, at han nu vil leve videre i mig og mine børn. Det har fundet sin rette plads, og jeg har heldigvis stadig min fantastiske mor, min søster, min bror og mine onkler.«

Nu skal næste kapitel skrives i fortællingen om Pierre-Emile Højbjerg. Ingen ved, om familien bliver endnu større, eller om fodboldspillet fører ham til et højere niveau og en større adresse. Men for nu nyder hovedpersonen øjeblikket.

»Det er ikke mig, der skal svare på, hvad fremtiden bringer. Jeg har enorme ambitioner med Tottenham, og de første måneder har været både spændende og lærerige. Det gælder om at leve i nuet og holde snuden i det rette spor,« slutter Pierre-Emile Højbjerg.