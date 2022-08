Lyt til artiklen

'Du er mere end velkommen på Ceres Park 1. september for at spise en Vatan-kebab. Billetpris er 100 kroner, men du får gratis adgang, når du nu er så barnlig.'

Sådan lød det fra den dansk-tyrkiske Jyllandsserie-klub Vatanspor søndag aften på Facebook, da klubben sendte en invitation til Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.

For efter et opslag på samme sociale medie, hvor DF-stifteren rasede over, at AGF til den kommende pokalkamp mod Vatanspor har tilladt spillere og medlemmer med minoritets- og muslimsk baggrund, at de kan tage egen madbod – hvor de kan få serveret kebab eller köfte – med på Ceres Park, fordi man på stadionet i Aarhus normalt ikke kan få serveret mad uden svinekød, valgte klubben at invitere hende til kampen.

Og det har Pia Kjærsgaard nu valgt at takke ja til. Det fortæller Jesper Gisli, der er nyhedschef i Dansk Folkepartil, til B.T.

»Sådan en invitation vil hun da ikke gå glip af, så det har hun valgt at sige ja til,« siger han og tilføjer:

»Planen er, at hun skal holde møde med Vatanspors bestyrelse og diskutere tiltaget. Og så skal hun selvfølgelig se kampen bagefter. Begge klubber glæder sig til at se hende.«

Det var lørdag, at partistifteren i et opslag på Facebook rasede over tiltaget i Aarhus, som hun blandt andet kaldte for et »knæfald over for islamisterne og en styrkelse af parallelsamfundene«.

Et opslag, som ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, skriger af desperation.

»Det er desperat, men DF er også et desperat parti, der kæmper for overlevelse. Det er jo en klassisk udmelding fra partiet. De har harceleret mod halalkød i børnehaver, skoler og supermarkeder i mange år. Men det har jo et publikum, og det har det måske også blandt nogle af AGFs fans,« lød det tidligere mandag fra Joachim B. Olsen.

AGFs kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, forklarer over for TV 2 Østjylland, at tiltaget skyldes, at det på nuværende tidspunkt eksempelvis ikke er muligt at tilbyde kyllingepølser, der med garanti ikke har været i kontakt med svinekød – og derudover er det også et spørgsmål om efterspørgsel.