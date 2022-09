Lyt til artiklen

Hun fik en invitation, og den tog hun imod.

For efter Pia Kjærsgaard tidligere på ugen i et Facebook-opslag rasede over, at AGF til torsdagens pokalkamp mod Vatanspor tillod spillere og medlemmer med minoritets- og muslimsk baggrund, at de kunne tage egen madbod – hvor de kunne få serveret kebab eller köfte – med på Ceres Park, skete der noget uventet.

For da Jyllandsserie-klubben Vatanspor fik øje på opslaget fra DF-stifteren, kom de nemlig med et lidt anderledes modsvar.

'Du er mere end velkommen på Ceres Park 1. september for at spise en Vatan-kebab. Billetpris er 100 kroner, men du får gratis adgang, når du nu er så barnlig,' skrev klubben på de sociale medier.

Pia Kjærsgaard mødtes med Vatanspors bestyrelse og diskuterede tiltaget. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Pia Kjærsgaard mødtes med Vatanspors bestyrelse og diskuterede tiltaget. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Kort efter takkede Pia Kjærsgaard så ja til invitationen, og derfor troppede hun torsdag aften op ved Ceres Park for at se fodbold og diskutere tiltaget. Det viser billeder fra pokalkampen.

Her har hun blandt andet holdt møde med Vatanspors bestyrelse, inden hun har taget plads på tribunen for at overvære kampen.

Det var lørdag, at partistifteren i et Facebook-opslag rasede over tiltaget i Aarhus, som hun blandt andet kaldte for et »knæfald over for islamisterne og en styrkelse af parallelsamfundene«.

Et opslag, som ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, skriger af desperation.

Den omdiskuterede kebab-vogn til torsdagens kamp. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Den omdiskuterede kebab-vogn til torsdagens kamp. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Det er desperat, men DF er også et desperat parti, der kæmper for overlevelse. Det er jo en klassisk udmelding fra partiet. De har harceleret mod halalkød i børnehaver, skoler og supermarkeder i mange år. Men det har jo et publikum, og det har det måske også blandt nogle af AGFs fans,« lød det mandag fra Joachim B. Olsen.

Det er normalt ikke muligt at få serveret mad uden svinekød til AGFs hjemmekampe.

AGF førte 3-0 ved pausen i pokalkampen, som i skrivende stund stadig er i gang.