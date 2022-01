Philip Billing er ved siden af sit fodboldliv også boligsinvestor.

Bournemouth-spilleren, der lørdag scorede det enlige mål i sejren over Barnsley, da hans klub fortsatte marchen mod Premier League, bekræfter over for B.T., at han har købt flere lejligheder i Nordhavn.

Til en pris på 17.450.000 kroner.

»Ja, jeg kan bekræfte, at jeg har købt fire lejligheder,« siger Philip Billing.

Opkøbet kommer kun måneder efter, at fodboldspilleren brugte næsten 10 millioner kroner på at købe racerkøreren Kevin Magnussens bolig i København.

Billing på 25 år ser det som en del af sin fremtidssikring.

»Det er vigtigt for mig også at tænke på livet efter fodboldkarrieren, og sammen med mine rådgivere har jeg vurderet, at det er en fornuftig investering,« forklarer Philip Billing, som er faldet for tre lejligheder på Kalkbrænderihavnsgade, mens den sidste er på Bomhusvej.

Philip Billing har selv boet i udlandet siden 2013, hvor han skiftede til Huddersfield og flyttede til England.